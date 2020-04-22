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    武漢肺炎》哈爾濱疫情續擴散 1人傳染78人醫院停診

    中國哈爾濱出現大型群聚感染，圖為中國黑龍江省內的檢查站人員。（法新社檔案照）

    中國哈爾濱出現大型群聚感染，圖為中國黑龍江省內的檢查站人員。（法新社檔案照）

    2020-04-22 21:15:01

    〔中央社〕哈爾濱的武漢肺炎疫情如今成為新一波焦點。中國官方統計，當地一名87歲的確診病患已累計傳染給78人，其中23人是無症狀感染者；而這名病患引發的疫情，已導致哈爾濱市第二醫院停止門診。

    北京日報報導，哈爾濱這名87歲的陳姓確診病患，已衍生出55名確診病例、23名無症狀感染者，規模達78人的大規模群聚感染案例，且範圍遍及哈爾濱醫科大學第一醫院、哈爾濱市第二醫院。

    這名陳姓病患的傳染直到21日尚未停止。黑龍江省衛健委今天通報，21日全省共新增確診病例7例及無症狀感染者1例。其中4例是陳姓病患在哈醫大一院住院期間的同樓層病區住院患者，其餘3例確診和1例無症狀感染者是同一期間住院患者的陪護人員。

    綜合中國媒體報導，哈爾濱市一名確診病例15日出現在遠郊的雙城區，曾搭乘客運及計程車，且曾在客運總站停留，至今官方仍在尋找近距離接觸者。而哈爾濱另兩個遠郊地區─阿城區及木蘭縣，則已出現了確診病例和無症狀感染者，顯示哈爾濱疫情已向周邊擴散。

    這名陳姓病患先於4月2至6日在哈爾濱市第二醫院住院，且已出現發熱症狀，但院方並未對他進行檢酸檢測。他在6日被轉送哈醫大一院，但院方也沒及時採取措施，是導致這兩家醫院出現嚴重群聚感染的原因。

    為此，中共黑龍江省紀委、黑龍江省監察委17日宣布，處分哈爾濱市副市長陳遠飛、哈爾濱醫科大學副校長傅松濱、哈爾濱市第二醫院院長徐勇等18人。其中，陳遠飛、傅松濱都被記過處分，徐勇更遭到撤職處分。

    哈爾濱市官方雖然強調不須封城，但今天卻宣布新措施，包括各社區（村）一律禁止非社區（村）人車進入；快遞、外賣人員須將物品送至防疫卡點，待消毒後由居民取走；發熱病人要用專車直接送往設有發熱門診的醫院就診；鼓勵舉報未登記者潛入社區，每人獎勵人民幣3000元（約新台幣1萬2600元）。

    哈爾濱居民在接受自由亞洲電台訪問時表示，民眾對當地出現「一人傳染78人」的疫情感到緊張。至於城裡，如今大部分餐廳仍然停業，小病沒法去醫院，大病則只能網路掛號，不開放現場掛號。至於住宅小區，則幾乎恢復到疫情初期的封鎖狀態。

    此外，一名王姓居民直指，自疫情爆發以來，哈爾濱民眾覺得個人言論受到很大的限制，尤其是網友交流疫情，「說了馬上就封號」。大家交流的內容其實只是透過事實判斷，分享現代文明的常識而已。

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    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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