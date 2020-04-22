武漢肺炎》美密蘇里州提告中國求償 耿爽砲轟：惡意濫訴

耿爽認為，美國對中國提告求償的案件純屬惡意濫訴，按國際法，中國事務不歸美國管轄。（美聯社）

2020-04-22 16:38:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情延燒各國，美國密蘇里州21日開出第一槍，向當地法院提告，起訴中國政府處理疫情不力。中國外交部發言人耿爽今（22日）對此回應，此為惡意濫訴

綜合媒體報導，這項司法求償行動，是由密蘇里州檢察總長施米特（Eric Schmitt）提起民事訴訟，指控中國政府疏忽等罪名，致令該州蒙受以高達至少數十億美元起跳的經濟損失，要求中國政府做出金錢賠償；同時指控中國政府涉嫌囤積口罩及其他醫療上的個人保護裝備等，致使疫情更為惡化。

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耿爽今主持中國外交部例行記者會，他認為，武漢肺炎疫情發生以來，中國始終秉著公開透明負責任的態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的國家通報疫情訊息，還分享病毒基因序列，加強和國際社會合作，美方從1月3日就開始獲得中方提供的訊息，聯絡暢通無阻。

耿爽提到，美方這些所謂的訴訟純屬惡意濫訴，有違基本法理，中國各地政府在疫情防控方面所採取的主權行為，按國際法上的主權平等原則，不受美國法院管轄，這種濫訴不利於美國國內的疫情防控，也與當前國際抗疫合作背道而馳，美方現在的正確做法是駁回濫訴。

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