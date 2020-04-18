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不演了！香港中聯辦稱不受基本法管轄 遭批撕毀一國兩制

香港中聯辦近日表示「中聯辦不是一般意義上的中央政府所屬各部門」，所以有權對香港行使「監督權」，引起各界譁然，痛批「撕毀一國兩制」。圖為香港中聯辦主任駱惠寧（左）與香港特首林鄭月娥。（歐新社）

香港中聯辦近日表示「中聯辦不是一般意義上的中央政府所屬各部門」，所以有權對香港行使「監督權」，引起各界譁然，痛批「撕毀一國兩制」。圖為香港中聯辦主任駱惠寧（左）與香港特首林鄭月娥。（歐新社）

2020-04-18 21:12:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港泛民主派議員指控中聯辦干預香港內部事務，有違《基本法》第22條「中央人民政府所屬各部門、不得干預香港自治」，中聯辦對此聲稱，「中聯辦不是一般意義上的中央政府所屬各部門」，所以有權對香港行使「監督權」；中聯辦的聲明一出，引起各界譁然，痛批「撕毀一國兩制」

綜合外媒報導，香港立法會內部的內務委員會（類似我國立法院程序委員會）去年10月至今仍沒有選出主席，致使立法會無法審議法案；港澳辦和中聯辦發聲明，痛斥代理主席泛民主派議員郭榮鏗「惡意杯葛」議事，警告他可能觸法，引起泛民主派議員反彈，反批兩辦意圖干預香港內務，違反《基本法》第22條所規定之「中央人民政府所屬各部門、不得干預香港自治」，要求兩辦克制。

但中聯辦昨天發布聲明，中央政府對香港實施「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」的施政方針，並非「完全自治」，香港政府所享有的高度自治與立法權「皆是中央授權，授權者監督被授權者」合情合理；聲明也強調，中聯辦也並非「一般意義上的中央政府所屬各部門」，當然有權「代表中央政府，對香港政府行使監督權」，關注並表明嚴正態度。

聲明一出，立刻引起香港各界譁然，多個所屬泛民派的黨代表紛紛提出抗議與批評，港大法律學院首席講師張達明也表示，中聯辦的聲明「令他感到憂慮」，若港澳辦與中聯辦自行「釋法」，聲稱兩辦不受《基本法》第22條管轄，「言下之意就是他們不單可以出言批評，未來甚至連做出干預香港內政都是合法的。」

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