武漢肺炎》台灣新增3例！ 全球累計226萬例 死亡逾15萬例

武漢肺炎疫情持續延燒。（路透）

2020-04-18 21:44:00

首次上稿 4/18 06:41

更新時間 4/18 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，台灣累計確診數398例，其中6例死亡。目前總計全球共226萬5727例確診，15萬5145例死亡。

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根據《約翰霍普金斯大學》、《ncov2019.live》、《Worldometers》、《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態顯示，目前全球五大洲疫情如下：

【04-18 16:32】單日新增942例再創新高！新加坡確診逼近6千例

新加坡境內武漢肺炎確診人數今（18）日增加942例，創下單日最高增幅，使確診總數逼近6千例。

【04-18 16:24】多國海軍染疫！美羅斯福號660人、法戴高樂號1081人確診

全球各國海軍紛紛出現官兵感染武漢肺炎的消息，美國羅斯福號航空母艦就有660人中標，法國戴高樂航母則有1081人確診，印度海軍基地也傳出21名官兵驗出病毒。

【04-18 16:23】東京再增181人感染 日本累計確診突破1萬人

武漢肺炎疫情蔓延，日本確診人數已突破1萬人。東京今日再增181名患者確診，全東京累積已達2975例。

【04-18 16:11】德國開始自產口罩 一片要價396元

武漢肺炎改變日常生活，原先不提倡戴口罩的西方國家，也不得不要求民眾遵從，使得「一罩難求」。雖然許多德國製造商開始轉為生產口罩，但相較於疫情之初，口罩行情如今已翻漲200多倍。

【04-18 15:19】參謀總長主持敦睦結訓典禮 即起自主健康管理

日前曾舉行敦睦艦隊結訓典禮的參謀總長黃曙光曾與艦隊官兵近距離接觸；國防部發言人史順文表示，黃曙光基本上跟官兵有一段距離，沒有直接肢體接觸，所以進行自主健康管理。

【04-18 14:55】總統接見敦睦艦隊人員 國防部：沒有感染風險

3人確診的海軍敦睦艦隊4月9日提前返國，總統蔡英文也曾前往視察；國防部軍政副部長張哲平表示，總統都有保持5公尺以上距離揮手致意，應沒有任何感染風險。

【04-18 14:24】東南亞疫情升溫 4/21起符合4條件強制住防疫旅館

鑒於東南亞地區武漢肺炎疫情升溫，台灣時間4月21日凌晨0點起，入境民眾過去14天（台灣時間4月7日0點起）若有東南亞地區旅遊史，返台住處不符居家檢疫條件一律入住防疫旅館。

【04-18 14:13】新增3確診都是海軍軍艦實習生 3軍艦700人召回集中檢疫

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增3例武漢肺炎確診病例，都是海軍軍艦實習生，屬於境外移入。

【04-18 13:20】武漢肺炎》世衛組織、美科學家警告：有抗體也不能保證對病毒免疫

武漢肺炎疫情全球爆發，各國盡力研發疫苗和解藥。但是，世衛組織的緊急衛生計劃負責人萊恩（Mike Ryan）在今日的記者會坦言，目前研究結果顯示，即便人體產生對武漢肺炎病毒的抗體，也不能保證從此對武漢肺炎病毒免疫。此外，也有多位美國科學家表達同樣的觀點。

【04-18 09:26】中國大外宣慘遭各國反彈！ 紐時：重挫習近平國際地位

武漢肺炎疫情全球大流行，中國被質疑隱匿疫情，並靠著援助各國爭取肯定，同時諷刺西方國家沒有保護好自己的人民，中國這樣的「大外宣」行動踢到鐵板，激怒了西方各國。美國媒體報導，中國這樣的「戰狼式外交」雖然讓中國國家主席習近平鞏固領導權力，但也重挫習近平在國際上的地位。

【04-18 07:55】先批世衛忽略台灣警告 川普質疑中國數字上修「還差得遠」

中國武漢疫情防控指揮部17日修正武漢肺炎累計死亡病例，從2579例改為3869例，超出5成之多。對此美國總統川普在推特上質疑，真實數字應該比這更高。

【04-18 07:53】法諾貝爾醫學獎得主研究：新冠病毒是人為操縱、製造

中國自武漢肺炎疫情趨緩後啟動「大外宣」，試圖洗刷病毒帶原地汙名，但目前看來成效不彰，因為美國總統川普已放話要調查新型冠狀病毒是否出自武漢實驗室，諾貝爾生理醫學獎得主、法國病毒學家蒙塔尼耶（Pr Luc Montagnier）更直言，病毒是「人為操縱、製造」。

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