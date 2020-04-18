多國海軍染疫！美羅斯福號660人、法戴高樂號1081人確診

美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）有660名官兵確診武漢肺炎。（路透）

2020-04-18 16:24:11

〔即時新聞／綜合報導〕全球各國海軍紛紛出現官兵感染武漢肺炎的消息，美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）就有660人中標，法國戴高樂航母則有1081人確診，印度海軍基地也傳出21名官兵驗出病毒。

據《美國海軍學院新聞網》（USNI news）報導，羅斯福號已有94％的官兵完成了新型冠狀病毒篩檢，陽性共有660人，陰性則為3920人。目前海軍正在追查認疫情爆發的起源，目前確認艦上前2起病例是海軍航空隊第11航空聯隊的2名人員。

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據《法新社》報導，法國國防部長帕麗（Florence Parly）表示，戴高樂號與打擊群共2300名官兵當中，已有2010人接受篩檢，其中1081人呈現陽性。帕麗說，這上千名確診官兵有545人出現新型冠狀病毒相關症狀，24人已送往醫院治療，至於陰性官兵則都在隔離。

戴高樂號爆出疫情的原因仍然是個謎，因為該艦先前進行了3個月的部署任務，除了3月13日至16日在法國西北部布雷斯特停靠之外，從未與外界接觸，目前尚不清楚在3月13日之前病毒是否就已在船上官兵體內潛伏。

據《今日印度》報導，孟買的海軍基地INS Angre共有21名印度海軍人員驗出病毒陽性，隨著篩檢結果陸續出爐，確診人數可能會持續增加。這21人當中大多數都是無症狀，最早的患者可追溯到4月7日。

據了解，印度海軍確診患者原本都住在同一區域，事發後立即被隔離，海軍基地也遭到封鎖，至於軍艦或潛艇目前都還未出現病例。

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法國戴高樂航母有1081名官兵染上新型冠狀病毒。（歐新社）

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