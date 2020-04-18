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武漢肺炎》單日新增942例再創新高！新加坡確診逼近6千例

新加坡境內武漢肺炎確診人數18日增加942例，創下單日最高增幅，使確診總數逼近6000例。（美聯社）

新加坡境內武漢肺炎確診人數18日增加942例，創下單日最高增幅，使確診總數逼近6000例。（美聯社）

2020-04-18 22:47:06

首次上稿 4/18 16:32
更新時間 4/18 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡境內武漢肺炎確診人數今（18）日增加942例，創下單日最高增幅，使確診總數逼近6000例。

新加坡衛生部稍早在官方臉書發布訊息表示，今日新增942例確診病例，大多數是移工宿舍的外國工人，另有14例是新加坡民眾和永久居民，強調目前仍在研究這些病例的細節內容，晚間會再更新病例資訊。

新加坡至昨（17）日止，累計5050個確診病例，加上今天的新增確診數，總數已經來到5992例，而當中的11人已經死亡。

新加坡16日起取締外出沒戴口罩的違規者，首日有近50人被開罰，根據規定，初犯者會開罰300新幣（約新台幣6300元），再犯者開罰1000新幣（約新台幣2.1萬元）。

確診數近6000人 李顯龍：未來幾天抗疫關鍵

對於新加坡確診病例不斷上揚，總理李顯龍下午在臉書發文指出，移工宿舍的確診病例仍在連日增加，所幸絕大多數病患因為年輕，多為輕症者，醫療團隊將繼續留意他們的健康狀況。

李顯龍說，政府正阻斷移工宿舍裡的病毒傳播鏈，減少病例的數量，這需要一些時間才能彰顯成效，因此接下來料會出現更多來自宿舍的病例，但我們也在提升醫療和隔離設施應付需求。」

他也強調，未來數日將是抗疫關鍵，全體國人必須盡一己之力，共同打敗武漢肺炎病毒。

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