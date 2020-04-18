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武漢肺炎》德國開始自產口罩 一片要價396元

德國已開始呼籲民眾外出必須配戴口罩。（路透）

德國已開始呼籲民眾外出必須配戴口罩。（路透）

2020-04-18 16:11:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎大流行改變日常生活，原先不提倡戴口罩的西方國家，也不得不要求民眾遵從，使得「一罩難求」的情況更加普遍。德國之聲（DW）中文網、法新社等媒體17日指出，雖然許多德國製造商開始轉為生產口罩，但相較於疫情之初，口罩行情如今已翻漲200多倍。

報導指出，德國抗疫一個多月來一直面臨口罩等抗疫物資短缺問題，即使民眾應政府呼籲，把醫療物資留給醫護人員，貨源依舊相當吃緊。東部薩克森自由邦（Freistaat Sachsen）17日宣布，20日起將實施「口罩強制令」，屆時民眾外出購物及乘坐公共交通工具必須配戴口罩，但口罩從哪裡來，讓許多人傷透腦筋。

在賓士汽車製造商戴姆勒（Daimler AG）、運動服廠商Trigema等德企紛紛投入生產防疫用品後，外界原以為物資短缺、價格飛漲的情況就可改善，但事實並非如此。

其中，Trigema所生產的非N95、僅有輔助功能的普通口罩，每1000片的批發價在4月9日時為6歐元（約198台幣），但到了16日已飆漲為每片12歐元（約396台幣）。該廠目前每週的口罩產量約為8萬片，20日開始增為每週10萬片。

然而，在1月底疫情剛在中國武漢爆發、德國還沒有確診病例時，品質更好的外科手術用口罩，零售價僅在5至10歐分之間。不到3個月，普通口罩的價格就上揚200多倍，且從Google、亞馬遜（Amazon）等網站搜尋結果來看，目前在德國基本上買不到任何一次性口罩。

該公司總裁克魯普（Wolfgang Grupp）表示，口罩售價高是因需要5道製造工序。普通口罩一枚賣12歐元相當「合適」。截至今年初，克魯普個人財富超過1000萬歐元（逾3.3億台幣），他表明願意幫助德國，「但也不能白送口罩」。

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