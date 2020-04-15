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軍情動態》俄羅斯陸軍接收首批T-90M戰車 交付首都禁衛軍

俄羅斯陸軍已接收首批升級後的T-90M「突破-3」（Proryv-3）戰車。（照片取自俄羅斯軍方媒體Zvezda影片）

俄羅斯陸軍已接收首批升級後的T-90M「突破-3」（Proryv-3）戰車。（照片取自俄羅斯軍方媒體Zvezda影片）

2020-04-15 14:57:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯陸軍已接收首批升級後的T-90M「突破-3」（Proryv-3）戰車，交付於西部軍區轄下戍衛首都莫斯科的禁衛部隊「塔曼師」，並將在5月9日紀念「衛國戰爭」勝利75週年的閱兵中登場。

綜合外媒報導，俄羅斯陸軍少將基瑟爾（Sergey Kisel）表示，首批升級後的T-90M「突破-3」戰車於4月開始交付給西方軍區的裝甲部隊，暱稱「塔曼師」的第2禁衛摩托化步兵師。

相較舊款，T-90M「突破-3」戰車主砲升級為2A46M-4滑膛砲，擁有更強的引擎，配備多重光電瞄準系統，可以適應白天或黑夜，並且能跟其他戰車即時交換數據，共享戰場情報。

在裝甲方面，T-90M「突破-3」戰車安裝了新式Relikt爆炸反應裝甲，並且搭載類似新款T-14「阿瑪塔」主力戰車的主動防護系統（Active protection system），具有軟、硬殺傷方式，大幅增加防護能力。

俄羅斯國防部的一名消息人士指出，T-90M「突破-3」與T-14「阿瑪塔」戰車都會在5月9日紀念「衛國戰爭」（二戰蘇德戰爭）勝利75週年的莫斯科紅場閱兵中亮相。

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