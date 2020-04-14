軍情動態》強化戰略關係 美批准售印度2款海軍武器

美國已批准向印度出售2款武器，分別是AGM-84L魚叉反艦飛彈及M-54輕量混合型魚雷，將搭載在印度海軍的P-8海上巡邏機。圖為美國海軍的P-8海上巡邏機。（路透）

2020-04-14 11:23:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院已批准向印度出售2款海軍武器，分別是AGM-84L魚叉反艦飛彈及M-54輕量混合型魚雷，總金額為1.55億美元（約新台幣46億元），強化印度海防能力，實踐美國積極推動印太航行自由戰略。

根據《防務新聞》報導，美國國防安全合作局表示，美方擬向印度出售10枚AGM-84L魚叉反艦飛彈，估價為9200萬美元（約新台幣27億元），以及16枚M-54輕量混合型魚雷，估價6300萬美元（約新台幣18億元）。一旦美國國會批准，軍售案就會進入協商，期間武器數量和成本可能有所變化。

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美國國防安全合作局說，這2款武器都會被搭載在印度的P-8「海神式」海上巡邏機，以保衛關鍵航道，同時增強美國與盟軍的互通性。印度將用增強後的能力威懾區域威脅，並加強國土防禦。

AGM-84L魚叉反艦飛彈是由波音公司生產，M-54魚雷則是由雷神公司生產。

美國對印度的軍售不斷增加，自2017年財政年度起，印度已被批准10項軍購，估計總金額達78.5億美元（約新台幣2343億元）。美國國防安全合作局已在2020財政年度批准印度下一波的軍購，包含一套Mk 45艦砲系統及一套整合飛彈防禦系統。

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