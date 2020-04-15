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中泰鍵盤戰意外促成奶茶聯盟 網瘋傳台港泰乾杯圖

「奶茶通俗學 Milktealogy」分享一張「台港泰奶茶乾杯」圖，透過最草根的飲料象徵三方網友的團結與友好，引發3國網友熱烈迴響。（圖擷自臉書）

「奶茶通俗學 Milktealogy」分享一張「台港泰奶茶乾杯」圖，透過最草根的飲料象徵三方網友的團結與友好，引發3國網友熱烈迴響。（圖擷自臉書）

2020-04-15 15:09:21

〔即時新聞／綜合報導〕近日twitter上爆發中國與泰國網民的#nnevvy大戰，意外讓台灣、香港及泰國網友一片團結，有以香港奶茶為主題的粉專則發表一張「台港泰奶茶乾杯」圖，引發網友熱烈迴響及討論。

#nnevvy大戰的發生，源於泰國BL劇《假偶天成》男主角之一奇瓦雷（Bright）和女友「nnevvy」的對話，一句「台灣女孩風格」意外引發中泰網友大戰，大批五毛和小粉紅咬定nnevvy的發言是「台獨」言論，進而引發兩國網友鍵盤大戰，由於過程中泰國網友都能幽默化解中國網友的劣質發言，甚至不時出現「台灣是個國家」以及「聲援香港」等反擊言論，意外讓台港泰網友一片團結。

「奶茶通俗學 Milktealogy」是由自認是奶茶迷的一對香港崔氏兄弟Haze及阿朗於2014年所創立的臉書粉專，該粉專從茶葉到杯子、歷史文化到幽默漫畫，訴說關於奶茶的一切。昨日該粉專也在臉書分享一張「台港泰奶茶乾杯」圖，透過最草根的飲料象徵三方網友的團結與友好，引發3國網友熱烈迴響，除了紛紛留言稱讚彼此「超級喜歡泰國奶茶（我是台灣人）」、「我是泰國人，我真的非常喜歡台灣珍珠奶茶」，也有網友表示「這是奶茶三結義」、「不然來組個國際奶茶黨好了」、「奶茶萬歲」、「奶茶一家親XD」。

在推特上累積至今已有數百萬條標籤「#nnevvy」的推文，其中也有網友「@neiyukina」將台港泰形象化成具有不同特色的小女孩，象徵本次「奶茶聯盟」的參戰主將，同樣引發許多網友熱烈討論及瘋傳，PTT網友也紛紛表示「台灣版的真香」、「啥時出手遊XD」、「這圖是表示台女是波霸嗎-////-」、「奶茶要被禁止搜尋了嗎xddd」等。

網友「@neiyukina」將台港泰形象化成具有不同特色的小女孩，象徵本次「奶茶聯盟」的參戰主將，同樣引發許多網友熱烈討論及瘋傳。（圖擷自推特）

網友「@neiyukina」將台港泰形象化成具有不同特色的小女孩，象徵本次「奶茶聯盟」的參戰主將，同樣引發許多網友熱烈討論及瘋傳。（圖擷自推特）

網友「@neiyukina」將台港泰形象化成具有不同特色的小女孩，象徵本次「奶茶聯盟」的參戰主將，同樣引發許多網友熱烈討論及瘋傳。（圖擷自推特）

網友「@neiyukina」將台港泰形象化成具有不同特色的小女孩，象徵本次「奶茶聯盟」的參戰主將，同樣引發許多網友熱烈討論及瘋傳。（圖擷自推特）

網友「@neiyukina」將台港泰形象化成具有不同特色的小女孩，象徵本次「奶茶聯盟」的參戰主將，同樣引發許多網友熱烈討論及瘋傳。（圖擷自推特）

網友「@neiyukina」將台港泰形象化成具有不同特色的小女孩，象徵本次「奶茶聯盟」的參戰主將，同樣引發許多網友熱烈討論及瘋傳。（圖擷自推特）

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