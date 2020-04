nnevvy「泰」挺台港 現泰國「#StopMekongDam」急需台港援手

2020-04-15 13:14:13

〔即時新聞/綜合報導〕泰中鍵盤大戰「#nnevvy」中,五毛小粉紅氣燄遭泰式酸辣重挫,讓中國網軍夾著尾巴逃回微博,在牆後群起崩潰;泰網友力挺台港讓人直呼窩心,而在感謝之餘,現有台港網友可用行動回報的機會。美國近期新一份研究發布,讓中國在湄公河上游築壩攔水釀下游國家旱情加劇議題受到關注;泰網友今便在推特發起「#StopMekongDam」標籤,望台港網友伸援手,一同關注此議題。

中國在湄公河上游築壩攔水爭議存在許久,中國多次強調「降雨少」才是旱情原因,還稱自己也是受害者,但美國「Eyes on Earth」公司獨立研究員貝斯特(Alan Basist)最新研究發現,自2012年中國瀾滄江(湄公河上游)糯扎渡水電站運作、多座大壩興建後,湄公河自然流量受到巨大限制;中國先前所稱相關建設使用方法與研究結果有出入。

貝斯特舉數據佐證,揭穿中國說法,證實中國在湄公河上游的限制加劇了下游國家,如泰國、越南、柬埔寨、寮國及緬甸的乾旱,重創經濟;而曾有商業研究機構報告分析,中國在上游持續攔水發電,下游國家「勢必棄農漁經商,大量仰賴從中國進口必需品,對中國的依賴繼續加強,更易被其左右」。

對此,泰網友「@nnevvy_19」今日提出了「#StopMekongDam」標籤,直言「我需要幫助」。

「@nnevvy_19」表示,泰國、越南現正因中國築壩攔水而備感困擾,望「奶茶聯盟(#MilkTeaAlliance)」盟友的台灣及香港一同關注此議題,以相關標籤發布資訊,讓此議題獲得重視。目前這則推文已獲逾300次轉推,也湧入不少台港網友留言支持。

สวัสดีค่ะ @joshuawongcf @nathanlawkc

I need help ,Please join Hagtag #StopMekongDam. Because now Thai and Vietnam, which is suffering from the Mekong River Because China closed the dam I hope to receive help from you dear friend.

ขอบคุณค่ะ #MilkTeaAlliance #ชานมช้นกว่าเลือด pic.twitter.com/l05hG0EOcV