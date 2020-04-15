nnevvy「泰」挺台港 現泰國「#StopMekongDam」急需台港援手

圖為2019年10月31日泰國廊開府桑空地區的湄公河，曾經水量豐沛的湄公河已經變成淤泥堆積、水量稀少的水域。（法新社）

2020-04-15 13:14:13

〔即時新聞／綜合報導〕泰中鍵盤大戰「#nnevvy」中，五毛小粉紅氣燄遭泰式酸辣重挫，讓中國網軍夾著尾巴逃回微博，在牆後群起崩潰；泰網友力挺台港讓人直呼窩心，而在感謝之餘，現有台港網友可用行動回報的機會。美國近期新一份研究發布，讓中國在湄公河上游築壩攔水釀下游國家旱情加劇議題受到關注；泰網友今便在推特發起「#StopMekongDam」標籤，望台港網友伸援手，一同關注此議題。

中國在湄公河上游築壩攔水爭議存在許久，中國多次強調「降雨少」才是旱情原因，還稱自己也是受害者，但美國「Eyes on Earth」公司獨立研究員貝斯特（Alan Basist）最新研究發現，自2012年中國瀾滄江（湄公河上游）糯扎渡水電站運作、多座大壩興建後，湄公河自然流量受到巨大限制；中國先前所稱相關建設使用方法與研究結果有出入。

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貝斯特舉數據佐證，揭穿中國說法，證實中國在湄公河上游的限制加劇了下游國家，如泰國、越南、柬埔寨、寮國及緬甸的乾旱，重創經濟；而曾有商業研究機構報告分析，中國在上游持續攔水發電，下游國家「勢必棄農漁經商，大量仰賴從中國進口必需品，對中國的依賴繼續加強，更易被其左右」。

對此，泰網友「@nnevvy_19」今日提出了「#StopMekongDam」標籤，直言「我需要幫助」。

「@nnevvy_19」表示，泰國、越南現正因中國築壩攔水而備感困擾，望「奶茶聯盟（#MilkTeaAlliance）」盟友的台灣及香港一同關注此議題，以相關標籤發布資訊，讓此議題獲得重視。目前這則推文已獲逾300次轉推，也湧入不少台港網友留言支持。

สวัสดีค่ะ @joshuawongcf @nathanlawkc

I need help ,Please join Hagtag #StopMekongDam. Because now Thai and Vietnam, which is suffering from the Mekong River Because China closed the dam I hope to receive help from you dear friend.

ขอบคุณค่ะ #MilkTeaAlliance #ชานมช้นกว่าเลือด pic.twitter.com/l05hG0EOcV — nnevvy （@nnevvy_19） April 14, 2020

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