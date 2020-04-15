謠言終結站》喝熱檸檬茶可殺死武肺病毒？查核中心：錯誤訊息

網傳謠言。（圖擷取自查核中心網頁）

2020-04-15 10:56:47

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，假消息也滿天飛。近來，網傳「每天喝熱檸檬水可以殺死病毒，因為以色列人都這麼做，他們才沒有任何人死亡」一事，經查證為「錯誤」訊息。

近來，社群平台流傳文字訊息宣稱，「好消息，以色列在疫情之中沒有任何人死亡，因為以色列每個人都喝一杯加檸檬的熱水，此法被證明可以殺死病毒」、「簡單食譜，把檸檬加入熱綠茶，每天早晚飲用，可以立刻殺死病毒」、「因為夜幕降臨時，身體系統會變成酸性，防禦能力也會降低，但是這兩種成分能使免疫系統鹼化以保護我們」。

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對此，「台灣事實查核中心」發布查核報告指出，根據世界衛生組織資料，以色列截至13日的死亡人數總計為103人，新增死亡人數為7人。查核中心也曾查證，檸檬雖然含有維生素C，可以提升抵抗力，但沒有治療效果，多位醫師也指出，人體血液的酸鹼值恆定於「7.35-7.45」之間，並不會因為飲食就引起血液酸鹼值大幅度改變。因此，此傳言為「錯誤」訊息。「完整查核報告」請點此。

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根據世衛資料，以色列截至13日的死亡人數總計為103人，新增死亡人數為7人。（圖擷取自查核中心網頁）

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