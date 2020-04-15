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謠言終結站》趴趴走就該當街打屁股？先看打的是誰！

網傳謠言。（圖擷取自查核中心網頁）

網傳謠言。（圖擷取自查核中心網頁）

2020-04-15 10:14:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，假消息也滿天飛。近來，網傳「外國男子當街被警察用球棒打屁股」影片，宣稱「台灣該學學國外，以此法嚴懲居家隔離、檢疫的民眾違規趴趴走」之事，經查證為「錯誤」訊息。

近來，社群平台流傳一支短片，內容為「一名男子雙手被銬在警車上，上衣被掀至蓋住頭部，內褲和長褲被褪至露出屁股，遭身穿黑色制服的警察持球棒當街毆打屁股」，搭配文字宣稱，「台灣要學學外國、罰100萬台灣人也不怕！他們有的是錢！要嚴懲這樣、再亂趴趴走啦！捉到就是這樣的下場！」，暗指此事發生在武漢肺炎疫情期間。

對此，「台灣事實查核中心」發布查核報告指出，各大外媒皆有報導此事，影片中的打人警察也有罵被打男子，「你這xx養的，會不會再偷？」，從上述資訊可得知，影片的實際拍攝時間為「2019年6月」，地點在「墨西哥」，被打男子是因「竊盜」被警察持球棒打屁股，與武漢肺炎疫情無關。因此，此傳言挪用其他事件影片，為「錯誤」訊息。「完整查核報告」請點此。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

查核報告。（圖擷取自查核中心網頁）

查核報告。（圖擷取自查核中心網頁）

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