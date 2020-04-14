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武漢肺炎》就是要出門！義女「遛烏龜」吃罰單

義大利一名女子因將披薩大小的烏龜帶出門散步，違法隔離規定而被開罰400歐元。烏龜示意圖，與本新聞無關。（法新社）

義大利一名女子因將披薩大小的烏龜帶出門散步，違法隔離規定而被開罰400歐元。烏龜示意圖，與本新聞無關。（法新社）

2020-04-15 00:24:20

〔即時新聞／綜合報導〕義大利一名女子因帶著披薩大小的烏龜出門散步，違法了當局為遏制武漢肺炎（COVID-19）疫情而實施的隔離規定，遭羅馬警方開罰400歐元（約新台幣1.3萬元）。

《法新社》報導，武漢肺炎已在義大利奪走2萬多人性命，自2月以來，義大利人必須有正當理由才能離開家門走上街頭，帶狗狗出門散步被認為是出門的充分理由，但似乎沒辦法帶烏龜出門。

羅馬警方表示，這名60歲婦女被逮到無正當理由就離開家門，已被處以罰款。警察說，「這名婦女當時正與烏龜同行」。

羅馬警方發言人卡伯尼（ Nunzio Carbone）說，這名婦女遭罰400歐元，因為帶烏龜出門「不是正當的理由」。他說，這隻烏龜「和披薩一樣大」，但沒有繫上牽繩。

不少義大利人在社群平台開玩笑地說，要把狗狗租給任何瘋狂想出門而需要藉口的人。

義大利當局表示，復活節星期一（Easter Monday）開出破紀錄的1萬6545張罰單。復活節星期一是主要天主教國家的國定假日。12日也開出1萬3756張罰單。

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