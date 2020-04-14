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譚德塞快看！科威特300萬粉網紅認證：台灣無歧視

阿不都卡苓（見圖）說，在台灣，他可以享用到符合伊斯蘭規範的清真飲食，這展現了台灣對阿拉伯文化包容的特色，對此他非常感激。（擷取自阿不都卡苓IG）

阿不都卡苓（見圖）說，在台灣，他可以享用到符合伊斯蘭規範的清真飲食，這展現了台灣對阿拉伯文化包容的特色，對此他非常感激。（擷取自阿不都卡苓IG）

2020-04-15 00:33:07

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前指控，從3個月前起，就遭到台灣種族歧視與人身攻擊。對此，科威特網紅阿不都卡苓（Abdulkarim Al-Hendal）曾二度訪台，對台灣風土文化有著深刻印象，特地在IG上發布短片。他認為，台灣對科威特、阿拉伯與伊斯蘭文化都非常尊重，他也呼籲，世界衛生組織應讓台灣加入。

阿不都卡苓曾在媒體工作，現在用心經營社群，在科威特是極有名氣的網紅。2018年4月，他曾受邀參加「原住民文化記者團」訪問台灣，同年6月，他參加我駐科威特代表處舉辦的介紹台灣印象發表會，將台灣風土民情分享給與會眾人，並大力讚揚台灣；2019年，阿不都卡苓再次訪台，不但在IG協助銷售台灣鳳梨，也幫忙宣傳台灣參與國際組織的影片。

阿不都卡苓日前在IG上傳的影片中談到他2018、2019年訪台的經驗，他指出，台灣人民非常熱情，同時也很尊重科威特、阿拉伯和伊斯蘭各國文化，深深受到肯定。他說，在台灣，他可以享用到符合伊斯蘭規範的清真飲食，這展現了台灣對阿拉伯文化包容的特色，對此他非常感激。

影片中，他呼籲網友應該支持台灣參與WHO，因為台灣擁有良好的醫療技術，同時也致力於開發對抗武漢肺炎的藥物，為了化解疫情而拚盡全力。他認為，台灣可以在這裡領域幫助世界，「我們希望台灣加入WHO，共同解決這個嚴重的全球流行疾病」。

阿不都卡苓擁有兩個IG帳號，分別擁有244萬與78萬人追蹤，合計超過300萬人。他將該影片上傳至IG後，合計已超過226萬人次點閱。台灣網友也紛紛湧入他的IG留言表示「非常感謝你」、「我是台灣人，謝謝你」、「謝謝你幫台灣發聲！」

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‏⁦‪#World_Health_Organization‬⁩ ‏⁦‪@WHO‬⁩ ‏اتمنى انضمام ⁧‫#تايوان‬⁩ الى ‏⁧‫#منظمة_الصحة_العالمية‬⁩ ‏وأن تكون ⁧‫#عضو‬⁩ فاعل في المجتمع ⁧‫#الدولي‬⁩ ‏وبعيد عن ⁧‫#السياسة‬⁩ ليفيد ويشارك ⁧‫#العالم‬⁩ في الخبرات الطبية لعلاج ⁦‪#coronavirus‬⁩ ⁦‪#Covid_19‬⁩ ⁦‪#Corona‬⁩ التي تتميز بها ⁦‪#taiwan‬⁩ - @tsai_ingwen @mofa_taiwan @taiwan_tcro_kuwait @who @Ku1a @qk20 - #Corona_Virus #الكويت #السعودية #قطر #الامارات #البحرين #مصر #سوريا #لبنان #تركيا #المغرب #تونس ‏⁦‪#taiwan_can_help ‬⁩ ⁦‪#taipei ‬⁩ ⁦‪United_nations ‬⁩ ⁦‪#台湾‬⁩ ⁦‪#台北‬ #Corona_Virus ⁩ ⁦‪#杜拜‬⁩ ⁦‪#تايوان‬⁩ ⁧‫‬⁩ ⁦‪‬⁩

عبدالكريم الهندال الهاشمي（@ku1a）分享的貼文 於 張貼

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