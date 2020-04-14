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武漢肺炎》不滿被指隱匿疫情 伊拉克吊扣《路透》執照3個月

伊拉克政府不滿外媒報導，指稱該國實際病例數遠高於政府公布之數據，下令吊扣《路透》執照3個月，並罰款伊拉克第納爾2500萬元（折合台幣約63萬元）。圖為伊拉克士兵協助封鎖防疫。（美聯社）

伊拉克政府不滿外媒報導，指稱該國實際病例數遠高於政府公布之數據，下令吊扣《路透》執照3個月，並罰款伊拉克第納爾2500萬元（折合台幣約63萬元）。圖為伊拉克士兵協助封鎖防疫。（美聯社）

2020-04-14 23:44:26

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）肆虐全球，伊拉克政府今（14）日因不滿外媒報導，指稱該國實際病例數遠高於政府所公布的數據，下令吊扣《路透》執照3個月，並罰款伊拉克第納爾2500萬元（折合台幣約63萬元）。

《路透》報導，該報本（4）月2日引述伊拉克當地3名醫生、1名衛生官員以及1名政府高層官員所言，指稱伊拉克境內武漢肺炎確診數，遠遠高於官方所通報的數字。

對此，伊拉克通訊暨媒體委員會（CMC）今（14）日決議吊扣《路透》執照3個月，並祭出台幣約63萬元的罰款。CMC在通知信中表示，在這個防疫特別時期中，疫情資訊攸關社會大眾健康和安全，因此決定做出懲處。此外，CMC也要求《路透》正式公開道歉。

《路透》針對此裁罰回應表示，對伊拉克政府的決定深表遺憾，並堅決捍衛報導內容，稱其消息來源是來自伊拉克醫界和政界，也可以代表伊拉克衛生部的立場，且絕無扭曲事實。《路透》並稱，將持續上訴解決這起懲處，也會持續推出具公信力的報導。

據官方數據，伊拉克至今傳出近1400例確診，其中78人死亡；鄰國疫情以伊朗7.3萬例、土耳其6.1萬例最為慘重。

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