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    武漢肺炎》疫情成焦點 YouTube新聞流量年成長75％

    YouTube的「新聞類」影片，因武漢肺炎疫情，點及觀看率較去年同期成長75%。圖為示意圖。（路透）

    YouTube的「新聞類」影片，因武漢肺炎疫情，點及觀看率較去年同期成長75%。圖為示意圖。（路透）

    2020-04-14 22:41:31

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）襲捲全球，各國民眾無不想隨時關注疫情的即時發展。YouTube產品長莫翰（Neal Mohan）表示，近幾週以來，YouTube上「新聞」相關影片的點閱率，比去年同期增加了75%。但同時，YouTube也必須面對更多病毒相關的假訊息，並即時下架影片。

    《雅加達郵報》報導，影片分享網站YouTube隸屬Google旗下，每月有超過20億的影片觀看者，而自疫情大爆發以來，流量更是大幅增漲。莫翰表示，增加最多的是「新聞」類影片，他認為，「人們正試著盡可能地吸收更多關於這場危機的資訊。」

    隨病毒的傳播，該網站原先就有的「假消息」影片問題加劇，至今為止YouTube已經刪除了數以萬千違反武漢肺炎假消息規範的影片。莫翰指出，網站團隊反覆修改相關政策，以杜絕關於「疫情陰謀論」和「鼓勵民眾違反居家隔離」的影片。

    莫翰說：「我們保持能多警惕就多警惕的狀態。」他補充，就算疫情消退，這些新政策仍會保留。

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