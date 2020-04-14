武漢肺炎》台澳研究：發現病毒株突變 恐阻疫苗研發

電子顯微鏡下的武漢肺炎病毒株。（路透檔案照）

2020-04-14 22:04:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在全球多個武漢肺炎疫苗展開人體臨床實驗之際，彰化師範大學生物學系王瑋龍教授團隊和澳洲梅鐸大學（Murdoch University）學者的共同研究發現，由印度分離出的一個武肺病毒株發生突變，會改變病毒進入人體細胞的機制，可能導致目前的疫苗研發最終徒勞無功。研究成果11日刊登於生物學論文預印本文獻庫BioRxiv。

香港《南華早報》14日指出，印度國家病毒研究所（NIV）1月曾在一名從中國武漢返回克勒拉邦（Kerala）的醫學系學生身上分離出病毒株，且該病毒株似乎與當時中國境內已知的病毒株沒有密切相關，但該所直至上月才釋出完整的基因體定序。

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在那之後，彰師大王瑋龍教授團隊和梅鐸大學團隊發現，該病毒株的刺突蛋白（spike protein）受體結合結構域（RBD）發生突變；電腦模擬顯示，此一狀況可能導致刺突蛋白的氫鍵（hydrogen bond）消失，使刺突蛋白較難與細胞受體ACE2結合，進而使人感染。據報導，嚴重急性呼吸道症候群病毒（SARS-CoV）正是循此途徑感染人體。

研究團隊聲稱，他們首度發現此一突變，且這種情況也未在全球其他病毒變體中觀察到，可能大幅扭轉檯面上的疫苗研發進程，但相關發現還須進一步驗證。

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