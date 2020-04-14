武漢肺炎》驚！英國國民保健署員工受檢 竟逾3成陽性

英國國民保健署（NHS）目前已受檢的1萬6000多名員工，逾3成呈陽性。圖為NHS示意圖。（美聯社）

2020-04-14 21:20:53

〔即時新聞／綜合報導〕專家預測，英國武漢肺炎（COVID-19）疫情擴散的情況並不樂觀。根據英國政府昨（13）日發布的最新數據顯示，國民保健署（NHS）接受病毒檢測的員工中，竟3分之1結果呈陽性。

《CNN》報導，發布的數據中，包含1萬6888名被歸類在「重點工作人員及其家人」、「出現症狀或與出現症狀者同住」的保健署員工接受檢測。目前為止，已有5733人確診，即檢測總數的34％。而還沒顯示出症狀以及未達檢測標準的工作者，尚不在其中，因此數據無法代表所有英國保健署工作人員。

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英國政府有極大的壓力必須加強對保健署工作者和其家人的檢測，以及確保他們拿到符合標準的防護設備（PPE）。衛生部長韓考克（Matt Hancock）雖曾表示，最終目標是希望全體保建署人員都能夠接受檢測，但截至目前為止，英國的檢測率仍大幅低於一些歐洲國家。

韓考克本月2日時說：「將在月底前將每天的檢測數從1萬增加到10萬。」他強調：「我確定我們可以達成。」但12日時，每日檢測數仍只有1萬4506次，遠低於目標的10萬。

英國已有至少19名保健署人員因感染武漢肺炎死亡，許多醫護相關協會也抱怨，沒有足夠的防護設備確保醫護人員安全地醫治患者。皇家護理學院（Royal College of Nursing）昨天宣布，「如果雇主並未提供適當的防護設備以及安全的工作環境，作為雇員，你可以拒絕照顧病人。」

目前為止英國累計8萬8621人確診，1萬1329人死亡。

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