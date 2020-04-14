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    武漢肺炎》恐怖心臟副作用奪11命 奎寧實驗療程緊急終止

    武漢肺炎疫情襲捲全球，各國無不加緊腳步研究特效藥，此為示意圖。（路透）

    武漢肺炎疫情襲捲全球，各國無不加緊腳步研究特效藥，此為示意圖。（路透）

    2020-04-14 14:34:56

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情襲捲全球，各國無不加緊腳步研究特效藥，此前被看好的瘧疾藥奎寧及羥氯奎寧因其具有猛烈的副作用，引發各界熱議。最新研究指出，巴西一項使用該藥的臨床治療計畫因多名病患死亡而提早終止。

    根據《CNN》報導，美國醫師近期使用奎寧與羥氯奎寧等多種藥物成功治療武漢肺炎的案例，雖一度讓各界為之振奮，卻也傳出多名病患死於該藥品的副作用下，科學家現雖仍積極研究奎寧，但該藥的功效及安全性也引起廣泛擔憂。

    上週六（11日）搶先發表在預印期刊網站medRxiv的報告指出，巴西亞馬遜州首府馬瑙斯市（Manaus）進行的一項研究，醫護人員對數十名武漢肺炎重症病患實施高劑量奎寧與多種抗生素治療，實驗第6天便有11名病患在出現嚴重心律不整等心臟症狀後死亡，整個治療計畫緊急喊卡。

    該研究的主要作者兼研究員馬克思博士（Marcus Lacerda）近日再度更新死亡人數，稱高劑量組的41人最終有16名病患死亡，低劑量組的則有6例死亡，，其中施用大劑量者有2人發生室性心動過速，很可能因而導致心源性猝死，而小劑量組則未出現此情況。此外，由於這是治療性計畫，並未設置接受安慰劑的患者。

    中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳此前便曾指出，採用奎寧、羥氯奎寧及多種抗生素藥物併用的雞尾酒式療法，雖具有療效，但可能對心臟造成更嚴重的副作用，強調我國目前尚無需要用到這種程度。

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