武漢肺炎》印度全國封鎖！警員盤查遭人持劍斬斷掌

印度全國封鎖防疫期間，驚傳一名員警盤查旅行許可證時，遭兇嫌持劍斬斷左手手掌。圖為印度員警示意圖，非當事人。（歐新社）

2020-04-13 23:43:33

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）肆虐全球，印度亦宣布全國封鎖防疫，昨（12）日驚傳一名員警在盤查旅行許可證時，遭兇嫌持劍斬斷左手手掌，所幸送醫手術後成功接回。

據《CNN》報導，爆發自中國的武漢肺炎疫情延燒全球，印度3月底下令全國封鎖防疫21天。印度西部旁遮普邦（Punjab）昨（12）日驚傳一名員警辛格（Harjit Singh）盤查乘坐7人的車輛，要求出示通行許可證時，遭兇嫌持劍斬斷左手手掌，當場血流如注。

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報導指出，所幸辛格送醫後歷經8小時手術，成功保住了性命並將手掌接回。對此，旁遮普邦首席部長阿馬林達‧辛格（Amarinder Singh）痛批，當時警方甚至沒有拿出武器，只是要求出示許可證，卻被砍斷手掌，這完全是無法接受的暴行。他並重申，任何違反宵禁和封鎖禁令的人，都將受到重罰。

兇手屬於錫克教（Sikhism）一個少數武鬥派分支尼昂（Nihang）教派，傳統以戰場上的兇狠無情著稱，通常備受錫克教徒的敬重，但每個人的信仰和行道方式迥異。

據悉，印度迄今已傳出近萬例確診，其中逾300人死亡，3月底宣布全國封鎖14天後，近日再度延長封鎖期限至本（4）月30日。

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印度旁遮普邦員警辛格（見圖）盤查車輛要求出示通行許可證時，遭持劍斬斷手掌，所幸送醫後順利接回。（圖取自Twitter）

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