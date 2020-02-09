武漢肺炎》日本、南韓、西班牙、星國今日均新增確診病例

新型冠狀病毒延燒全球，全世界累積確診病例數已經超過3.7萬例。（路透）

2020-02-09 23:47:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎延燒世界，全球累積病例數已逾3.7萬例，且有持續上升趨勢，日本、南韓與西班牙、新加坡今（9）日均有新增病例數，目前日本不含鑽石公主號在內，共有26例、南韓共27例、西班牙共2例，新加坡共43例。

根據《彭博》報導，日本政府9日發布最新確診病例數，共累積26人感染武漢肺炎，厚生勞動省表示，有必要假設感染會進一步蔓延，日方也應該要同時採取應對措施。

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根據《韓聯社》報導，9日南韓新增第26例病例、第27例病例，2人均與第25例病例有關，是第25例病例的51歲兒子，以及37歲的兒媳婦，這2人都曾在去年11月到今年1月底，有中國廣東旅遊史，在接受病毒檢測後呈現陽性反應，正在「京畿道醫療院安城醫院」隔離治療。

根據《路透》報導，西班牙國家微生物學中心9日證實該國第2例的新型冠狀病毒病例，政府先前懷疑4名在馬略卡島的民眾，對他們進行檢測後有3人呈現陰性反應，1人則為陽性，該患者7日曾在馬略卡島與不明人士接觸，也因此被列為觀察對象。

根據新加坡《聯合早報》報導，新加坡衛生部指出，新加坡目前累積確診病例數共有43例，今（9）日新增3例確診，2人為新加坡國籍、1人為孟加拉籍，他們全都沒有中國旅遊史，尚不知是如何感染，但有4名武漢肺炎感染者在今日痊癒出院。

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