獨家》苗栗少女疑被誘騙至緬甸 向母傳訊「不要放棄救我」失聯

苗栗縣泰安鄉18歲少女，疑似遭人蛇集團拐騙至緬甸失聯。（圖由秋女提供）

2024/11/16 10:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉18歲少女，疑似遭人蛇集團拐騙至緬甸，她透過網路通訊向秋姓母親求救，表示「唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」，甚至說自己「中風」，於11月8日起失聯。苗栗縣警方證實已受理秋女報案，因少女確定出境，已轉請外交部協助；國內部份，則會就少女接觸對象進行查訪。

秋女向本報投訴表示，她女兒聽了之前高中男性同學分享「到泰國背黃金回來，有60萬元台幣」的話，於10月25日晚間就跟她說也要去泰國，經她反對後，就聯繫不上女兒；隔天10月26日，她突然收到女兒的LINE訊息告訴她「我已經到了泰國」，接著又與女兒失聯。

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秋女表示，她擔心女兒的安危，透過女兒手機門號定位，顯示女兒的位置在緬甸的克倫邦，隨即前往轄區大湖警分局報案，並向立委高金素梅陳情，請求協助。

秋女表示，之後女兒陸續透過網路通訊，傳送照片及文字訊息給家人，回報自己處在「新泰昌 交克園區」、「勝天集團」、「3.30-5.50睡覺 6.50上班 3點休息」等資訊，但也跟家人說「我沒回就不要傳」、「他們會看」，認為女兒行動遭到控制。

秋女說，之後，女兒又向她求救表示「有什麼辦法我能回去」，並說「現在唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」，尤其女兒於11月8日傳給她「我中風了」、「這幾天我會打電話回家」、「但你們不要放棄救我」等訊息後，迄今就無音訊，盼相關單位能夠協助。

大湖警分局表示，已於10月26日受理秋女報案，經查證少女確實於當天出境，迄今尚未入境，因少女確定出境，已轉請外交部協助；國內部份，警方則會就少女接觸對象進行查訪。

苗栗縣警察局刑警大隊則研判，少女可能被人口販運集團與詐騙集團勾結，遭誘騙到緬甸從事網路線上詐騙，此狀況的被害人過去多被帶往柬埔寨，但隨受害人遭禁錮、虐打、性侵，甚至到被迫賣淫、賣血、活摘器官等殘酷的手法對待被揭露，大家聞柬埔寨色變，近來不法集團也改以泰國、緬甸等鄰近東南亞國家，乃至杜拜等為據點或過境。

秋女於10月26日收到女兒的LINE訊息告訴她「我已經到了泰國」並附上疑似泰國機場照，接著又與女兒失聯。（圖由秋女提供）

少女陸陸續續透過網路通訊，傳送照片及文字訊息給家人，回報自己處在「新泰昌 交克園區」、「勝天集團」、「3.30-5.50睡覺 6.50上班 3點休息」等資訊，但也跟家人說「我沒回就不要傳」、「他們會看」。（圖由秋女提供）

少女陸續透過網路通訊，傳送照片及文字訊息給家人，回報自己處在「新泰昌 交克園區」、「勝天集團」、「3.30-5.50睡覺 6.50上班 3點休息」等資訊，但也跟家人說「我沒回就不要傳」、「他們會看」。（圖由秋女提供）

少女向母親求救表示「有什麼辦法我能回去」，並說「現在唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」，尤其女兒於11月8日傳給她「我中風了」、「這幾天我會打電話回家」、「但你們不要放棄救我」等訊息後，迄今就無音訊。（圖由秋女提供）

少女向母親求救表示「有什麼辦法我能回去」，並說「現在唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」，尤其女兒於11月8日傳給她「我中風了」、「這幾天我會打電話回家」、「但你們不要放棄救我」等訊息後，迄今就無音訊。（圖由秋女提供）

少女聽了之前高中男性同學分享「到泰國背黃金回來，有60萬元台幣」，於10月26日瞞著母親前往泰國。（圖由秋女提供）

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