武漢肺炎》 全球確診34984例 725例死亡

武漢肺炎疫情目前全球確診34984例，725例死亡。（歐新社）

2020-02-09 06:30:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，根據中國網站對確診病例的最新即時統計，中國境內已達3萬4631例確診，死亡723例。此外，香港26例，其中1例死亡；澳門10例。其他國家則包含台灣17例、日本33例、泰國25例、新加坡24例、菲律賓2例中有1人死亡，總計全球共34984例確診，並有725例死亡。

根據《新浪網》於今（9）日發布的最新疫情動態顯示，目前中國境內確診病例已達3萬4631例，死亡723例。此外，香港有26例，其中1例死亡；澳門10例。其他國家包含台灣17例、日本不含鑽石公主號26例、新加坡40例、泰國32例、南韓24例、馬來西亞16例、澳洲15例、德國14例、越南13例、美國12例、法國11例、阿拉伯聯合大公國7例、加拿大5例、印度3例、英國3例、義大利3例、俄羅斯2例、比利時1例、西班牙1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例、芬蘭1例、尼泊爾1例、瑞典1例；菲律賓3例，其中1例死亡。另外，停泊在日本的郵輪鑽石公主號上有64例確診。全球共3萬4984例確診，並有725例死亡。

請繼續往下閱讀...

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法