武漢肺炎》居家隔離、檢疫與自主管理差別 1張圖弄懂！

我國政府對於具感染風險者之風險追蹤措施可分居家隔離、居家檢疫、自主健康管理3項，相關規定及監測方式有所不同，請民眾務必多加注意。（圖翻攝自疾管家）

2020-02-09 13:53:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，我國政府對於有被傳染疑慮者的處理方式，可分為居家隔離、居家檢疫、自主健康管理3項。除了自主健康管理不得以可於全程配戴外科口罩下外出外，居家隔離與居家檢疫皆不能外出，以下為疾管署對3種風險追蹤的詳細說明。

「居家隔離」14天用於與確診病例接觸者，衛生主管機關會開立「居家隔離通知書」，居家隔離期間須待在家中或指定地點不外出，不得搭乘大眾運輸工具，亦不得出境或出國。監測方式由衛生主管機關每天追蹤2次健康狀況以手機電子監控，如民眾於隔離期間出現症狀，將由衛生主管機關安排就醫。若民眾未配合隔離措施，衛生主管機關將依傳染病防治法裁罰，並且於必要時進行強制隔離。

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「居家檢疫」14天用於具中港澳旅遊史者，衛生主管機關會開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，居家檢疫期間須待在家中或指定地點不外出，不得搭乘大眾運輸工具，亦不得出境或出國。監測方式由里長或里幹事每天撥打電話詢問健康狀況，並且記錄1至2次，以手機電子監控。如民眾於檢疫期間出現症狀，將送至指定醫療機構採檢送驗，同時衛生主管機關會加入主動監測。若民眾未配合檢疫措施，衛生主管機關將依傳染病防治法裁罰，並且於必要時進行強制隔離。

「自主健康管理」用於通報個案經檢驗呈陰性，並符合解除隔離條件者，以及因特殊情形申請赴港澳獲准者。自主健康管理期間請自主避免外出，如不得以外出應全程配戴外科口罩，每日早晚各量1次體溫，如出現不適症狀，請立即撥打防疫專線1922，並依指示就醫。

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