武漢肺炎》法國群聚感染 滑雪小屋中5英籍人士確診

法國出現武漢肺炎群聚感染，該國一處滑雪小木屋有5名英籍人士確診感染新型冠狀病毒。圖為法國撤僑班機的僑民們在下機後接受檢疫人員檢查。（法新社）

2020-02-09 09:54:01

〔即時新聞／綜合報導〕法國出現武漢肺炎群聚感染！該國東部上薩瓦省萊孔塔米訥-蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）一處滑雪小木屋，有5名英籍人士和從新加坡返回的英國人接觸後確診感染新型冠狀病毒。

據《BBC》報導，法國衛生部表示，該名帶原的英國男子1月20日至23日赴新加坡出差，24日前往法國滑雪小屋，28日返回英國布來頓（Brighton），2月4日被驗出病毒陽性，英國當局追查其接觸史時，他坦言曾在萊孔塔米訥-蒙茹瓦的木屋待過。

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法國得到英國通知後，從小木屋中帶走居住在裡面的2個家庭共11人前往醫院檢查。其中有個定居在法國的英國家庭，爸爸和9歲兒子被確診染上武漢肺炎，另有3名拜訪該家庭的友人也全都中鏢。

由於9歲兒子分別在當地和另一處學校都有上課，因此法國當局已命令兩所學校停課，並要求學童父母觀察小孩是否出現症狀。

另外，這個居住在法國的英國家庭還有4名成員曾和武漢病毒帶原者接觸過，目前都已送往醫院檢驗。由於這5起病例的出現，使得法國目前的確診病例達到11例。

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