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武漢肺炎》到底燒什麼？中國武漢二氧化硫濃度飆破表！

畫面中這塊顏色特別突出的是中國湖北省武漢市，代表目前空氣污染相當嚴重，其中，二氧化硫濃度昨（8）日晚間7點一度出現每立方公尺1700微克的驚人濃度。（圖取自Windy）

畫面中這塊顏色特別突出的是中國湖北省武漢市，代表目前空氣污染相當嚴重，其中，二氧化硫濃度昨（8）日晚間7點一度出現每立方公尺1700微克的驚人濃度。（圖取自Windy）

2020-02-09 21:21:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省全境封鎖，武漢肺炎肆虐的風暴中心武漢市更率先封城，有人發現，目前當地空氣中含有巨量有毒氣體二氧化硫（SO₂），這氣體通常是燃燒有機物產生，有網友推測是因為疫情下大量焚燒屍體造成，還推算，若都是焚化屍體造成，要產生如此高濃度的二氧化硫，恐怕要焚燒上萬具屍體才有可能。

根據捷克公司「Windy」的全球交互式天氣數據顯示，武漢市充滿大量二氧化硫，全市每立方公尺的濃度均超過80微克，武漢各行政區都難以倖免，在昨（8）日晚間7點甚至出現每立方公尺1700微克的驚人濃度，甚至湖北省其他城市也飄散著此類有毒氣體。

推特網友「INTELWAVE」對此分析，空氣中增加二氧化硫通常與有機物燃燒有關，在中國重慶市也觀測到二氧化硫濃度提高的現象，濃度達到每立方公尺1327微克，「INTELWAVE」認為，以武漢市的排放量而言，推測要燃燒1.4萬具屍體才能達到此排放量。

台灣批踢踢實業坊（PTT）鄉民聞悉此事，都感到相當驚人，紛紛留言指出「不然你以為沒開工哪來的PM2.5」、「兩岸風俗不同，我們中秋烤肉，他們元宵烤肉」、「不要在講了，不然要用埋的了」、「天寒地凍的，取個暖而已，沒事兒」、「接下連環保監測儀也要造假了」。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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這張圖片中兩個發黃的「亮點」代表二氧化硫濃度特別高，右側範圍較大的是中國湖北省武漢市，左側是重慶市。（圖取自Windy）

這張圖片中兩個發黃的「亮點」代表二氧化硫濃度特別高，右側範圍較大的是中國湖北省武漢市，左側是重慶市。（圖取自Windy）

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