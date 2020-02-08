武漢肺炎》火化前未見到李文亮遺體 李母思子泣不成聲
〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎的「吹哨人」、34歲武漢中心醫院眼科醫師李文亮6日驚傳病危，武漢中心醫院7日凌晨證實，李文亮經搶救無效，凌晨2點58分不幸病逝，其母親接受媒體訪問時泣不成聲，官方不允許她見兒子最後一面，已將遺體火化。
武漢中心醫院7日凌晨零時38分特地在官方微博發文，強調李文亮病危，院方正全力搶救中，而後又發文指「我院眼科醫生李文亮，在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，經全力搶救無效，於2020年2月7日凌晨2點58分去世，對此我們深表痛惜和哀悼。」
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根據《自由亞洲電台》報導，李文亮的母親受訪時泣不成聲地表示，「謝謝你們大家的關愛。現在感謝社會對他的支持，對他的厚愛」，並表示李文亮與雙親都得武漢肺炎，原本穩定的病情急遽惡化，父母都治癒出院，可惜34歲的李文亮並沒有挺過來。
李文亮母親指出，李的妻子與1名5歲的孩子住在娘家，沒有見到丈夫遺體，就連雙親都見不上遺體的最後一面，「好遺憾，不讓看」，骨灰現在暫時先寄放在殯儀館，李的妻子現有身孕，預計在6月份分娩，「你說怎麼辦，這個家，是不是破碎了？」
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【母亲：他不会撒谎 遗憾不让见最后一面】
最先透露武汉肺炎疫情的医生李文亮去世，母亲接受媒体採访，表示李文亮的遗体已火化，骨灰暂存殡仪馆，两老赶到医院后，只能为儿子整理遗物
她说儿子在医院治疗到抢救，他们都不能看望，连最后一面都不让看 pic.twitter.com/OGn6tFiz36
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