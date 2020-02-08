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好心卻幫倒忙 麻省男子一箭誤殺遭比特犬攻擊的鄰居

美國麻省傳有男子遭家彼特犬攻擊，鄰居本見義勇為舉起十字弓要救人，卻誤傷男子，使他因此喪命。（圖取自網上示意圖）

美國麻省傳有男子遭家彼特犬攻擊，鄰居本見義勇為舉起十字弓要救人，卻誤傷男子，使他因此喪命。（圖取自網上示意圖）

2020-02-08 14:21:50

〔即時新聞／綜合報導〕比特犬又闖禍！美國麻省一位男子傳遭自己飼養的兩隻比特犬攻擊，鄰居見義勇為拿起十字弓救人，不料一箭誤傷男子，導致他意外身亡。

據《福斯新聞》報導，美國麻省亞當斯警察局（Adams police department）於5日接獲民眾電話，表示聽到有位男子尖叫求救：「拜託有人開槍射狗。」而這位男子的鄰居為救人，拿起家裡的十字弓，瞄準其中一隻比特犬的頸部發射，不料卻一箭射中正在與狗纏鬥的男子，意外導致男子死亡。當警方到達現場時，兩隻比特犬轉而攻擊警察，迫使警察不得不選擇開槍擊斃。

麻省伯克夏郡地方檢察官哈靈頓（Andrea Harrington）在6日的記者會表示，因考慮鄰居無惡意，也持有合法使用打獵十字弓的證照，且這兩隻比特犬過去就曾有攻擊人的紀錄。因此檢方認定男子屬於意外死亡，不打算起訴這位見義勇為鄰居。但兩人有好交情，本想救人不料卻誤殺對方，令他深感自責，此事引起美國網友熱議。

其實這不是美國麻省第一次傳出比特犬攻擊人的事件，早在2017年一名7歲男孩在撿球時遭鄰居飼養的2隻比特犬圍攻咬死時，就有民眾提議地方政府需重視比特犬的飼養問題，但麻省政府至今仍未設法禁養比特犬，州法律也僅說明飼主須對受害者負責並賠償醫療費用。

比特犬性情凶猛、咬合力驚人，攻擊人類或動物的意外頻傳，在許多國家或美國部分地區被列為禁養犬種。雖台灣目前未禁養，但農委會 將其列為六大類危險犬隻之一，飼養的業者與飼主要特別登記，而飼主被要求須有相關照養知識才可飼養。曾有犬行為專家表示若遇到犬隻威脅，切記不要高舉雙手大叫，這反而會刺激牠們，若寵物犬被攻擊，建議可用傳統方式，如以強力水柱噴向犬隻，讓危險性犬隻知難而退，避免自己也遭遇危險。

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