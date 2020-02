武漢肺炎》與習近平通完電話 川普預祝中國防疫成功！

2020-02-08 00:10:56

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎殃及全球,世界各國都在防止疫情擴散,中國國家主席習近平7日早上透露,已與美國通過電話;對此,美國總統川普(Donald Trump)晚間也在推特上表示,他們將與中國緊密合作,也會提供幫助,他預祝中國防疫成功。

武漢肺炎疫情嚴峻,在全球已出現31533例確診,並造成638人死亡。美、中兩國元首7日已通過電話,共同討論疫情防控,習近平表示,從武漢肺炎爆發以來,中國當局採最全面、嚴格的防疫措施,秉持著「公開、透明、負責任態度」。

美國總統川普7日晚間在推特公告,自己和中國國家主席進行長時間通話,習近平正在專心防疫,僅花幾天就蓋出多所醫院,習認為「他們做得挺好的」,雖然疫情不容易,習的強力領導肯定會讓中國防疫成功。最後,川普表示,「我們將與中國緊密合作,也會協助幫忙」。

