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武漢肺炎》與習近平通完電話 川普預祝中國防疫成功！

武漢肺炎殃及全球，世界各國都在防治疫情擴散，美國總統川普晚間在推特上表示，他們將與中國緊密合作，也會提供幫助，他預祝中國防疫成功。（路透社）

武漢肺炎殃及全球，世界各國都在防治疫情擴散，美國總統川普晚間在推特上表示，他們將與中國緊密合作，也會提供幫助，他預祝中國防疫成功。（路透社）

2020-02-08 00:10:56

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎殃及全球，世界各國都在防止疫情擴散，中國國家主席習近平7日早上透露，已與美國通過電話；對此，美國總統川普（Donald Trump）晚間也在推特上表示，他們將與中國緊密合作，也會提供幫助，他預祝中國防疫成功。

武漢肺炎疫情嚴峻，在全球已出現31533例確診，並造成638人死亡。美、中兩國元首7日已通過電話，共同討論疫情防控，習近平表示，從武漢肺炎爆發以來，中國當局採最全面、嚴格的防疫措施，秉持著「公開、透明、負責任態度」。

美國總統川普7日晚間在推特公告，自己和中國國家主席進行長時間通話，習近平正在專心防疫，僅花幾天就蓋出多所醫院，習認為「他們做得挺好的」，雖然疫情不容易，習的強力領導肯定會讓中國防疫成功。最後，川普表示，「我們將與中國緊密合作，也會協助幫忙」。

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