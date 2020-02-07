病毒恐壞習近平中國夢！《時代雜誌》最新封面曝光

時代雜誌2月17日刊物封面亮相，是中國領導人習近平配戴口罩的畫面。（左圖取自時代雜誌，右圖美聯社）

2020-02-07 06:10:49

首次上稿 01:39

更新時間 06:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情延燒全球，美國《時代雜誌》（TIME）將於2月17日發行的刊物內容搶先曝光，封面染紅的中國領導人習近平，嘴上帶著白色口罩，寫著CHINA'S TEST，點出習近平領導下的政治權力集權化，使中國社會變得脆弱。

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《時代雜誌》將於2月17日發行的刊物封面以「新型冠狀病毒爆發可能破壞習近平的中國夢」（暫譯，The Coronavirus Outbreak Could Derail Xi Jinping’s Dreams of a Chinese Century），由插畫師Edel Rodriguez製作的圖畫是中國領導人習進平配戴寫著CHINA'S TEST的口罩，並呈現出中國共產黨的紅色色調。

該則封面故事講述中國1對母女，女兒陪著發燒不適的母親先後到訪2間醫院，卻因醫療資源不足，最後母親在醫院急診室倒下，由女兒將母親帶回家，母親隔日在家中逝世。

文章指出，中國在2019年擠下前蘇聯，成為歷史上最持久的共產主義國家，領導人習近平甫上任時，宣布實現偉大民族復興的「中國夢」，欲將中國重歸「世界中心」地位，習沒有接受西方式的市場改革，反而對國家經濟進行控制，如今共產黨的狂熱分子滲透到整個中國社會。

文章顯示，習近平自上而下控制系統的缺點是，沒有人採取行動，直到他們得到高層的認可，然後每個人都為滿足領導者而反應過度，這點在爆發疫情的湖北省武漢市很明顯，只有在習近平解決了危機之後，官方反應才從掩蓋行為轉向過度反應。

文章提到，習近平「中國夢」背後的意識形態，可能使政治制度更具決定性，但也更容易出錯。習近平領導下的政治權力集權化使中國社會變得脆弱，而現在在中國出現的事實已經證明，人民對於政府的不信任，也如同病毒具有傳染性。

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