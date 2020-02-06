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武漢肺炎》咳嗽聲此起彼落！中國網友爆方艙醫院實況

中國湖北省武漢市政府徵用打造方艙醫院收治武漢肺炎確診病患。（美聯社）

中國湖北省武漢市政府徵用打造方艙醫院收治武漢肺炎確診病患。（美聯社）

2020-02-07 06:16:05

首次上稿 00:25
更新時間06:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢市肺炎疫情嚴峻，確診病患數不斷上升，官方在當地徵用體育館、校園等設施，設置「方艙醫院」收治病患，但住進去的中國民眾拍片、發文揭露裡面的真實情況，並提到「咳嗽聲此起彼落」，令台灣批踢踢鄉民相當震驚。

中國民眾透過微博帳號「換個名字怎麼這麼難還有」發文指出，親屬經確診罹患武漢肺炎後，5日晚間被先被送往民營醫院隔離治療，6日凌晨3點送往武漢展覽館設置的方艙醫院，現場電線發生短路、停電狀況，1000人共用1個廁所，也無人打掃，供應的早餐是「幾塊小點心」。

該名網友指出，醫院內沒見到醫生、護理師登記病情、發放藥物，氧氣設備也嚴重缺乏，咳嗽聲此起彼落，網友對此質疑，在這種情況下病患病情只會加重，呼籲中國政府盡快改善醫療條件。這篇貼文疑似受到關注，發文帳號目前已被微博封鎖。

台灣批踢踢實業坊（PTT）鄉民聞悉此事，在臉書發文指出，「中國就擺明要讓人消失」、「都生病了還要面對這種廁所，慘絕人寰」、「中標的全部關在一起，會好才怪！」、「自體免疫療法，撐的過去的就能出院」、「比當兵時的寢室還慘」、「建議嫌台灣宿舍太差的隔離台商都送來這邊」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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中國民眾透過微博帳號「換個名字怎麼這麼難還有」發文指出，醫院內基礎設施有所不足。（圖取自微博）

中國民眾透過微博帳號「換個名字怎麼這麼難還有」發文指出，醫院內基礎設施有所不足。（圖取自微博）

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