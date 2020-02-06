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武漢肺炎》慘遭網軍五毛出征 荷蘭漫畫公司：中國式反應

繼丹麥上月刊登「五星病毒旗」被中共強烈譴責，甚至慘遭大批「五毛小粉紅」出征之後，荷蘭近日也面臨到同樣的窘境；對此，漫畫公司表示，「這就是中國式反應」。（圖擷取自Instagram「mwcartoons」）

繼丹麥上月刊登「五星病毒旗」被中共強烈譴責，甚至慘遭大批「五毛小粉紅」出征之後，荷蘭近日也面臨到同樣的窘境；對此，漫畫公司表示，「這就是中國式反應」。（圖擷取自Instagram「mwcartoons」）

2020-02-07 00:00:32

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎擴散世界各地，中國政府隱瞞疫情的嫌疑重大，繼丹麥上月刊登「五星病毒旗」被中共強烈譴責，甚至慘遭大批「五毛小粉紅」出征之後，荷蘭近日也面臨到同樣的窘境；對此，漫畫公司表示，「這就是中國式反應」。

由於中國政府隱匿通報，導致新型冠狀病毒肆虐全球，從上月疫情爆發開始，世界各地陸續出現諷刺中國的創作，如丹麥大報《日德蘭郵報》的「五星病毒旗」以及英國《經濟學人》的「五星旗口罩」，都引起中共網軍出征撻伐。

荷蘭近日也開始被中共盯上，漫畫公司「卡通運動」（The Cartoon Movement）發現，任何想對新型冠狀病毒開玩笑的人，都會觸碰到中共的敏感神經，中國大使館曾要求出版方下架漫畫，還呼籲荷蘭政府「管好媒體」；此外，「五毛小粉紅」也會以中指或糞便的表情符號洗板，甚至用中文留言詛咒漫畫家，狂嗆「你媽死了」。

對於出版諷刺漫畫遭到中共排山倒海的攻擊，「卡通運動」主編羅亞茲（Tjeerd Royaards）表示，「這是中國式的反應，我們在討論的是一個禁止小熊維尼的國家，被禁的原因僅是因為長得像該國元首；我希望荷蘭政府不會回應中國的要求，實際上這已經是很嚴重的言論審查」。

最後，羅亞茲強調，對漫畫家來說，言語威脅和死亡恐嚇都不是個問題以及新現象，但以當今的世界看來，新聞自由度已經有下降的趨勢，中國對於異議言論的審查，在未來只會越演越烈。

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