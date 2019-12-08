首見出櫃！環球小姐選美登場 緬甸同志選手參賽

21歲的緬甸小姐Swe Zin Htet，是史上第一位公開出櫃的環球小姐大賽選手。（歐新社）

2019-12-08 19:17:29

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的選美盛事、2019年環球小姐大賽今（8）日在美國喬治亞州舉行，來自世界各地的選美佳麗將爭奪后冠，包括21歲的緬甸小姐Swe Zin Htet，她第一位公開出櫃的環球小姐選手。

綜合外媒報導，Swe Zin Htet上月29日在世界權威選美網站Missosology公開出櫃，宣布她與緬甸知名歌手Gae Gae已交往3年。她對《時人》雜誌（People）表示，這就像展開人生新篇章。

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Swe Zin Htet在5年前向父母出櫃，她受訪時說：「一開始，他們很生氣，無法接受」，「但是後來，當他們進一步了解LGBTQ社群時，他們開始接受我。」

在贏得緬甸小姐后冠後，Swe Zin Htet決定是時候公開性向，因此成為環球小姐大賽首位公開出櫃的同志選手。她希望藉此讓外界關注緬甸的LGBTQ社群的人權，因為在這個國家，同性戀仍被視為犯罪。

Swe Zin Htet表示，在緬甸，LGBTQ並不被社會接受，飽受歧視。緬甸有一條禁止同性戀的法律，可處10年徒刑，《緬甸時報》表示，這條法律從未被動用，但為緬甸LGBTQ社群蒙上陰影。

環球小姐選美組織總裁許卡特（Paula Shugart），「我們很榮幸為向緬甸環球小姐這樣堅強且鼓舞人心的女性提供一個平台，讓她們勇敢與世界分享自己獨特的故事」，「環球小姐將永遠擁護女性，以她們的身分為榮」。

選美世界正慢慢開始展現更多的多樣性和代表性。去年，環球小姐出現第一位跨性別選手。今年，美利堅小姐，美國小姐和美國妙齡小姐的冠軍都是有色女性。

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