環球妙齡小姐滑雪慶生 心臟病發身亡得年20歲

荷蘭籍模特兒范德澤曾獲2017年度「環球妙齡小姐」。（圖擷自Lotte van der Zee Instagram）

2019-03-11 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕2017年度「環球妙齡小姐」（Miss Teenager Universe）、荷蘭籍模特兒范德澤（Lotte van der Zee），日前和家人到奧地利度假慶祝20歲生日，沒想到生日前夕卻心臟病發，送醫搶救2週仍無力回天，得年20歲，消息傳出後不少粉絲感到震驚。

綜合外媒報導，范德澤在奧地利與家人滑雪度假，生日前晚還與朋友外出，回家後感覺非常開心，看不出異狀，不料，隔天早上家人卻不見她起床用早餐，僅知道她覺得身體不適，下午就心臟病發，被轉送至德國慕尼黑醫院後，昏迷兩週仍宣告不治。

范德澤的父母透過她的Instagram帳號表示，女兒在6日晚上10點47分過世，「令人難以置信的是，我們深愛的孩子已不再在我們身邊，我們的心真的被打破了。再次感謝大家的支持和感人的訊息。」不少粉絲得知范德澤死訊都感到震驚，紛紛到她Instagram帳號表達哀悼，文章底下共有超過26萬名網友關心和留言。

「環球妙齡小姐」選美組織則表示，「不容易接受失去我們所愛的人，但我們能夠成為她生活的一部分，這是一段神奇的旅程，我們很幸運，能與她分享生活和事業。」

范德澤與父母感情好。（圖擷自Lotte van der Zee Instagram）

范德澤在度假時不幸因心臟病身亡。（圖擷自Lotte van der Zee Instagram）

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