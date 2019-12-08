軍武新知》日陸自換新步槍與手槍 豐和工業、德H&K勝出

日本陸上自衛隊新式步槍與手槍的購買預算，經過評比後由豐和工業的HOWA 5.56步槍和德國H&K的SFP9手槍勝出。日陸自示意圖。（路透）

2019-12-08 09:43:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省表示，令和2年編列的路上自衛隊新式步槍與手槍購買預算，經過評比後由豐和工業的HOWA 5.56步槍和德國H&K（黑克勒＆科赫）的SFP9手槍勝出。

防衛省聲明指出，2018年取得3款步槍樣品後，由豐和工業HOWA 5.56步槍脫穎而出，打敗了H&K的HK 416和比利時FN Herstal（埃斯塔勒國營工廠）的SCAR-L。另外，2017年購入的3款手槍樣品，最後由H&K的SFP9手槍力挫義大利貝瑞塔APX和奧地利Glock17。

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據日本軍事新聞網站《ミリレポはサバゲー》報導，在步槍方面，HK 416和SCAR-L是採用北約標準用彈的自動步槍，已在美國和歐洲軍隊裡使用。HOWA5.56則是豐和工業新開發的自動步槍，除了日本外目前尚未有任何軍隊採用。

事實上，豐和工業的89式5.56毫米突擊步槍，是自衛隊當前的主要步槍。另外，二戰後日本第一支國產步槍64式7.62毫米自動步槍，也是由豐和工業製造，從這些方面來看，防衛省對於新步槍的選擇，似乎是對於國產槍枝開發的保護性決定。

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