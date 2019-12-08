為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

軍武新知》日陸自換新步槍與手槍 豐和工業、德H&K勝出

日本陸上自衛隊新式步槍與手槍的購買預算，經過評比後由豐和工業的HOWA 5.56步槍和德國H&K的SFP9手槍勝出。日陸自示意圖。（路透）

日本陸上自衛隊新式步槍與手槍的購買預算，經過評比後由豐和工業的HOWA 5.56步槍和德國H&K的SFP9手槍勝出。日陸自示意圖。（路透）

2019-12-08 09:43:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省表示，令和2年編列的路上自衛隊新式步槍與手槍購買預算，經過評比後由豐和工業的HOWA 5.56步槍和德國H&K（黑克勒＆科赫）的SFP9手槍勝出。

防衛省聲明指出，2018年取得3款步槍樣品後，由豐和工業HOWA 5.56步槍脫穎而出，打敗了H&K的HK 416和比利時FN Herstal（埃斯塔勒國營工廠）的SCAR-L。另外，2017年購入的3款手槍樣品，最後由H&K的SFP9手槍力挫義大利貝瑞塔APX和奧地利Glock17。

據日本軍事新聞網站《ミリレポはサバゲー》報導，在步槍方面，HK 416和SCAR-L是採用北約標準用彈的自動步槍，已在美國和歐洲軍隊裡使用。HOWA5.56則是豐和工業新開發的自動步槍，除了日本外目前尚未有任何軍隊採用。

事實上，豐和工業的89式5.56毫米突擊步槍，是自衛隊當前的主要步槍。另外，二戰後日本第一支國產步槍64式7.62毫米自動步槍，也是由豐和工業製造，從這些方面來看，防衛省對於新步槍的選擇，似乎是對於國產槍枝開發的保護性決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
防堵中國！ 日本買馬毛島作常設基地 強化美日同盟與防衛
2019-12-07 23:20

防堵中國！ 日本買馬毛島作常設基地 強化美日同盟與防衛
禁槍爭議難消 美槍械大廠將從母公司分拆
2019-11-14 09:52

禁槍爭議難消 美槍械大廠將從母公司分拆
台新金控聖誕點燈 傳遞愛與祝福

台新金控聖誕點燈 傳遞愛與祝福
震撼！6年來首次 日本都會區演練快速部署愛國者3型飛彈
2019-10-11 16:47

震撼！6年來首次 日本都會區演練快速部署愛國者3型飛彈
日本防衛概算出爐 將成立太空作戰隊
2019-08-30 17:45

日本防衛概算出爐 將成立太空作戰隊
機捷特區創新高價 自住客搶買「水沐青華」

機捷特區創新高價 自住客搶買「水沐青華」
國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播