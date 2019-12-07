防堵中國！ 日本買馬毛島作常設基地 強化美日同盟與防衛

由於中國的導彈數量日益增多，「馬毛島」不僅能加強日本在東海上的防衛，還能幫助美軍分散風險。（圖擷取自Google 地圖）

2019-12-07 23:20:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府為了強化東海防衛，在本週宣布將斥資160億日圓（約新台幣44.7億元）購入馬毛島（Mageshima Island），並期許該島能在亞洲爆發戰爭時成為「擊不沉的航空母艦」，日本官員也指出，「馬毛島有助於增強美日同盟與日本的防衛能力」。

綜合媒體報導，「馬毛島」位於日本九州南端約34公里，是一座面積近8平方公里的無人島，其所有權屬於東京一家私人開發商。日本政府本週確定以160億日圓買下馬毛島，並預計將其作為美軍與日本自衛隊的常設基地，日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）在宣布該項消息時表示，「買下馬毛島至關重要，有助於強化美日同盟的嚇阻能力與日本的防衛能力」。

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根據外電報導，由於中國的導彈數量日益增多，「馬毛島」不僅能加強日本在東海上的防衛，還能幫助美軍分散風險，近年有多項研究指出，陸上的常設基地比航空母艦的價值更高，基地數量越多在戰爭中越佔優勢，防禦和補給方面也更具彈性；此外，若陸上基地遭受攻擊而受損，也能夠比航母更快、更容易修復，對此，有新加坡學者強調，「至少島不會沉」。

「馬毛島」位於日本九州南端約34公里，是一座面積近8平方公里的無人島。（圖擷取自Google 地圖）

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