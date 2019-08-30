日本防衛概算出爐 將成立太空作戰隊

2019-08-30 17:45

〔駐日特派員林翠儀／東京30日報導〕為對抗中俄在太空領域的迅速發展，美日同步加強太空作戰能力，美國太空司令部於30日正式上路，日本防衛省今天公布的明年度預算概算要求，也將加強太空、網路和電子作戰等能力列為優先事項，並預定在航空自衛隊成立「太空作戰隊」（暫稱）以加強太空監視能力為主，明年度的太空相關概算要求為524億圓（約合台幣156億元）。

防衛省今天通過的令和二年預算概算要求，總額達5兆3222億圓（約合台幣1兆5881億元），較今年度增加1.2%，再次創下新高金額，也是連續7年增加。

日本政府去年頒布的新版防衛大綱強調加強太空、網路和電子作戰等能力，在明年度預算的概算要求中也全數反映，524億圓的太空相關要求，將於明年度成立約20人編制的「太空作戰隊」，邀請美國派遣教官到日本指導太空基礎課程，取得人工衛星的反電磁波干擾裝備，並開發於部署於太空的光學望遠鏡等。

網路作戰部分的相關經費為238億圓，除了現有的網路防衛隊由220人擴編至290人之外，陸上自衛隊也將新設陸自網路防護隊，開發可應對網路攻擊的AI（人工智慧）系統。另在網路人才發掘上，防衛省將主辦駭客選拔賽「MOD-CTF」，開放民間人才參賽。

電子作戰部分，陸自將新設「電子作戰部隊」，預定明年度底部署於熊本縣健軍駐屯地 ，編制約80人，未來預定將與水陸機動團連動，加強離島防衛的電子作戰，另外還將以207億圓開發可由射程外發出干擾電波電子作戰飛機。

除了太空、網路和電子作戰領域之外，明年度預算概算要求中也編列了31億圓的護衛艦「出雲號」的甲板耐熱性修改經費，防衛省官員表示，出雲號於明年度底進入維修期，屆時將配合進行修改。空自也在明年度預算中編列846億圓，用來採購6架可於艦上垂直起降的美製F-35B戰機。

另外，北韓飛彈威脅未減，防衛省今年編列2404億圓採購2座陸基型神盾，明年度將再編列122億圓相關預算，其中包括採購六座飛彈攔截的垂直發射裝置。

防衛省的預算概算要求，將經內閣會議議決後再送交明年初召開的一般國會審查，實際通過的預算可能略微刪減，例如今年度國會通過的防衛預算為5兆70億圓，防衛省提出的概算要求則有5兆2574億圓。

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