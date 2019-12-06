難民悲歌！慘遭克羅埃西亞警察狂虐 歐盟視而不見

一名難民站在寫著「開放邊界，我們正逐漸死去」的紙牌旁。（美聯社）

2019-12-07 00:25:49

〔即時新聞／綜合報導〕儘管克羅埃西亞警察向移民施暴的證據確鑿，歐盟當局仍繼續稱讚並資助克羅埃西亞巡防歐盟最長邊界，也就是克羅埃西亞與鄰國波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina，簡稱波赫）的邊境。

根據《外交政策》報導，難民們在波赫靠近邊境的小城比哈克（Bihac）聚集，由於邊境封鎖，他們無法進入歐盟會員國克羅埃西亞，形成了許多難民營。而難民嘗試偷渡進入克羅埃西亞時，卻往往遭當地警察暴力驅逐。

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從巴基斯坦遠逃而來的阿巴斯（Faisal Abas），與夢想只剩一線之隔，卻遙不可及，甚至在最後一哩路破滅，他說，他試著跨越邊境，但在幾公里後的山腰上被抓到，幾名身穿黑色制服、帶著巴拉克拉瓦頭套的人，手持鐵條毒打他們。「我倒在地上，他們就踹我的肚子。我現在無法走路。」阿巴斯捲起褲管，大腿小腿上是密密麻麻的瘀青。

像他這樣難民不在少數，這些人帶著滿身的傷、裹著骯髒的毯子、背負著幾千歐的債務窩居在逐漸成為垃圾場的難民營中，不時被毆打、甚至是被強迫在低溫中半裸從邊界走回波赫，作為一種威嚇其他難民的手段。即使這些暴力隨時都在發生，歐盟不只毫無作為，甚至以稱讚「守護最長邊界」的名譽鼓勵這種暴行。

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