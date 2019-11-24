芝麻街推出阿拉伯語節目 為難民提供教育新平台

芝麻街工作室和國際救援委員會攜手合作，推出教育學習計畫幫助敘利亞難民。（圖擷自國際救援委員會官網）

2019-11-24 16:31:04

〔即時新聞／綜合報導〕芝麻街工作室（Sesame Street Workshop）和國際救援委員會（International Rescue Committee）攜手合作，推出教育學習計畫幫助敘利亞難民，其中包含推出阿拉伯語版本的芝麻街節目。

綜合外媒報導，目前有超過1200萬人因為敘利亞動盪的情勢而流離失所，其中將近一半是兒童。芝麻街工作室決定與國際救援委員會一起為了敘利亞、約旦、黎巴嫩和伊拉克等地的兒童，提供一個教育、學習語言的平台，因此決定推出阿拉伯語的芝麻街節目「歡迎芝麻」（Ahlan Simsim）。

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雙方在聲明中提到，希望「歡迎芝麻」這個節目，能治癒孩子在戰爭中受到的傷害。新節目的製作在約旦進行，並與約旦、黎巴嫩當地幼兒專家、心理學家、戲劇和藝術治療師等專業人士舉行製作會議，第一季預定在2020年2月於中東地區播出。

國際救援委員會總裁兼執行長米利班德（David Miliband）表示，儘管世界上有一半的難民是孩子，但人道主義援助資金中只有不到2％用於教育。據報導，這項合作計畫，對難民直接的服務和幫助以及阿拉伯與節目的製作，在2017年提出時便獲得美國麥克阿瑟基金會獎1億美元的贊助。

「歡迎芝麻」節目的執行製作人卡梅隆（Scott Cameron）公開表示，製作團隊了解，讓中東地區孩子在螢幕中看見自己的生活經歷是件重要的事。卡梅隆也提到「歡迎芝麻」除了原本芝麻街主要角色外，也將加入3位新角色，其中新角色賈德（Jad），也被認為是以難民作為原型。

除了節目的製作之外，芝麻街工作室也盡力為兒童提供安全的遊戲、學習場所。志工使用芝麻街的影片、故事書、遊戲和拼圖來教育孩子並與孩子互動，提供相關育兒課程。除教育外，國際救援委員會也與當地政府和非營利組織的合作，在衛生診所提供家庭和幼兒所需資源。

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