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尷尬！BBC氣象主播稱雪下很大 Siri竟打臉：沒有雪！

BBC氣象主播日前在播報天氣時，竟遭SIRI打臉說，這是錯的天氣預報，稱沒有降雪。（圖擷取自YouTube）

BBC氣象主播日前在播報天氣時，竟遭SIRI打臉說，這是錯的天氣預報，稱沒有降雪。（圖擷取自YouTube）

2019-12-06 16:48:09

〔即時新聞／綜合報導〕BBC氣象主播日前在播報天氣時，疑似意外觸動Siri，竟被Siri打臉說，這是錯的天氣預報，沒有降雪，BBC官方推特也自嘲，上傳這個有趣片段，引得網友們笑到不行。

BBC氣象主播日前在棚內播報新聞時，他提到美國被大雪覆蓋，並預測接下來歐洲也有很大的可能性降下大雪，不過此時，主播手上配戴的蘋果手錶（Apple Watch）卻傳來聲音，說這是錯的天氣預報，現在沒有降雪，有趣的片段也被BBC放在自家推特上，引來網友熱議。

不過，Siri偷聽別人說話、早就不是第一次發生，之前蘋果公司就遭人舉報，Siri有洩露用戶隱私的嫌疑；據傳，光是拉開拉鍊的聲音，就能啟動Siri，其中，又以Apple Watch被意外啟動的頻率最高。

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