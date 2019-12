尷尬！BBC氣象主播稱雪下很大 Siri竟打臉：沒有雪！

2019-12-06 16:48:09

〔即時新聞/綜合報導〕BBC氣象主播日前在播報天氣時,疑似意外觸動Siri,竟被Siri打臉說,這是錯的天氣預報,沒有降雪,BBC官方推特也自嘲,上傳這個有趣片段,引得網友們笑到不行。

BBC氣象主播日前在棚內播報新聞時,他提到美國被大雪覆蓋,並預測接下來歐洲也有很大的可能性降下大雪,不過此時,主播手上配戴的蘋果手錶(Apple Watch)卻傳來聲音,說這是錯的天氣預報,現在沒有降雪,有趣的片段也被BBC放在自家推特上,引來網友熱議。

不過,Siri偷聽別人說話、早就不是第一次發生,之前蘋果公司就遭人舉報,Siri有洩露用戶隱私的嫌疑;據傳,光是拉開拉鍊的聲音,就能啟動Siri,其中,又以Apple Watch被意外啟動的頻率最高。

When you're a weather presenter and your watch contradicts your forecast....????

????Sound on???? pic.twitter.com/YXojblKcIQ