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慘無人道！出庭途中遭放火 印度性侵倖存者90％灼傷命危

印度北部今（5）日傳出20歲性侵倖存者在出庭途中遭兇嫌放火，全身90%灼傷命危。圖為印度民眾抗議要求政府主持正義。（美聯社）

印度北部今（5）日傳出20歲性侵倖存者在出庭途中遭兇嫌放火，全身90%灼傷命危。圖為印度民眾抗議要求政府主持正義。（美聯社）

2019-12-05 22:47:02

〔即時新聞／綜合報導〕印度北部今（5）日傳出20歲性侵倖存者在出庭途中遭兇嫌放火，全身90%灼傷命危，加上近日傳出27歲女獸醫遭性侵殺害後焚屍等案，再次引起印度全國民眾震怒。

綜合媒體報導，印度北方邦溫瑙縣（Unnao district）今（5）日驚傳一名20歲性侵倖存者，在前往法庭出席聽證會途中，遭多名兇嫌綁架並放火焚燒，緊急送醫後90%灼傷命危。

報導指出，該名受害者今年3月對2名男子提出性侵告訴，今日前往火車站欲搭車出席聽證會的途中，遭到多名兇嫌埋伏。當地警方目前已逮捕5名兇嫌，其中2名就是被受害者指控性侵的嫌犯。

溫瑙縣今年7月才傳出一名執政黨議員疑似因被指控性侵，密謀讓性侵受害者死於車禍，受害者之2名阿姨和律師同樣死於非命。

上（11）月27日印度南方海得拉巴（Hyderabad）也傳出一名27歲女獸醫，遭性侵殺害後，4名兇嫌還殘忍焚燒屍體試圖湮滅證據。

印度長期籠罩在性侵暴力事件的陰影中，據2017年資料統計，當年警方共紀錄有3萬3658件性侵案，平均每日發生92件。近期的殘暴事件也再次激起印度民眾全國性的憤怒，要求政府徹查並改善現況。

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