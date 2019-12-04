崩潰！美國通過新疆法案 中官媒5小時狂發33報導砲轟

中國官媒《新華社》今天在5小時內，為美國通過新疆法案，狂發33則嗆美新聞。（彭博檔案照）

2019-12-04 20:47:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院通過《維吾爾族人權政策法案》，將由參議院表決，成案後交給總統川普簽署立法，中國官媒今（4）日再度進行崩潰式報導，在近5小時內狂發33則新聞，砲轟美國政府干預中國內政。

美國眾議院壓倒性通過《維吾爾族人權政策法案》（新疆人權法案），若總統川普簽署後施行，就必須針對中國迫害穆斯林的行為予以譴責，同時要求中方關閉新疆大規模集中營，並直接點名制裁中共新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國。

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中方得知消息後，率先由中國外交部將回應轉發給官媒《新華社》，在今（28）日上午9點47分率先發出第一則報導，緊接著中國人民大會、人民政治協商會議、國家民族事務委員會、全國政協外事委員會、國家反恐辦公室等單位，接連加入砲轟美國的行列。

經查《人民日報》、《央視》、《央視》等官方媒體，都有轉載前述新聞，各單位發出的聲明內容也全都一樣，指責美方法案以人權為藉口，罔顧事實，顛倒黑白，對新疆的人權狀況進行歪曲抹黑和無端指責，肆意污衊新疆反恐和去極端化措施，詆毀中國民族宗教政策，對中方採取無理制裁，嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，是赤裸裸的霸權行徑。

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