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曾8個月內床戰50男 83歲辣嬤退出交友軟體找真愛

83歲阿嬤海蒂（Hattie Retroage）單身30年床戰無數，現在決定開始找真愛。（圖翻攝自Hattie Retroage臉書）

83歲阿嬤海蒂（Hattie Retroage）單身30年床戰無數，現在決定開始找真愛。（圖翻攝自Hattie Retroage臉書）

2019-12-04 23:59:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名83歲阿嬤海蒂（Hattie Retroage）號稱「交友軟體嬤」，雖然已是2個孩子的媽並有3個孫子，但海蒂有顆年輕火熱的心，熱愛上交友軟體勾搭小鮮肉，最高紀錄曾8月月內床戰50男。不過她現在已經厭倦交友軟體上的假情假意，決定退出交友軟體，改從現實生活中找尋真愛。

綜合外媒報導，83歲的海蒂是2個孩子的媽也是3個孫子的阿嬤，在50歲多歲時離婚，自此開始單身的她生活卻一點都不孤單無聊，30多年來的單身歲月，她最愛上交友軟體獵豔，曾在8個月內床戰50男，對手從最小19歲到最老60歲都有。

多情的海蒂也有純情的一面，她表示，雖然她在交友軟體上「獲益良多」，這些男子給了她不少美好的夜晚，但事後他們就不再連絡她，不過在這些美好的邂逅之後，她的心早已被勾走。海蒂坦言這不是她想要的，這些男子通常不願意與比自己年齡大的女子定下來，徒留她一個人傷感。

現在海蒂意識到自己要的不是一夜風流，決定刪除交友軟體轉戰現實生活與其他比較傳統的相親網。但她仍感謝交友軟體，之前她很少有約會對象，交友軟體讓她有源源不斷的小鮮肉，也括展了她的視野，讓她看到形形色色的人並更了解自己，她讚嘆道，「這些年輕人真的是G點大師」。

現在「交友軟體嬤」已經心滿意足地離開網路世界，準備開始在現實中找她的另一半。她也透露，希望對方年齡能在60歲左右。

海蒂（Hattie Retroage）有2個小孩與3個孫子，但年輕的心仍吸引不少小鮮肉。（圖翻攝自Hattie Retroage臉書）

海蒂（Hattie Retroage）有2個小孩與3個孫子，但年輕的心仍吸引不少小鮮肉。（圖翻攝自Hattie Retroage臉書）

海蒂（Hattie Retroage）不諱言交友軟體確實帶給她無數歡樂，但她現在更想定下來。（圖翻攝自Hattie Retroage臉書）

海蒂（Hattie Retroage）不諱言交友軟體確實帶給她無數歡樂，但她現在更想定下來。（圖翻攝自Hattie Retroage臉書）

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