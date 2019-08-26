孝孫幫阿嬤撿骨挖到「洋娃娃」 驚覺這39年都「拜錯人」

2019-08-26 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡1名50歲孝孫文傳利，時不時會上山祭拜過世的阿嬤，不過，日前文傳利幫阿嬤撿骨時，竟挖到不屬於阿嬤的「玩具」，才讓他驚覺，原來這39年都拜錯人！經調查後得知，此案是殯葬業搞出的連貫烏龍...。

根據新加坡《聯合晚報》報導，文傳利是阿嬤一手帶大，感情十分要好。在阿嬤離世後，他的生活中時常出現阿嬤的墓碑號碼「1403」，像是出現在收據、文件編號或車牌等，但他對此感到毫無頭緒，只覺得「阿嬤好像想跟他說什麼」，便會上山祭拜阿嬤。

報導指出，文傳利4日為了把阿嬤的骨骸挖出來火化，請人幫忙遷移，豈料，竟挖出玩具錄音機、泰迪熊和洋娃娃，對此，文傳利表示，77歲的阿嬤在入土前，穿著壽衣、配戴珍珠以及珠寶，與日前挖出的玩具完全不相符，便懷疑「39年來是不是都拜錯人？」

據了解，文傳利向挖墓人員問起此事，才知道原來2個月前挖墓人員挖了阿嬤隔壁13歲少女的墳墓，也發現不屬於少女的男性長褲，文傳利驚覺有異，便通報國家環境局。

經調查後發現，當年在此墳場包括阿嬤以及少女，共有11人下葬，全都委託同一家殯葬業者。文傳利指出，阿嬤墓穴號碼原是1403號，旁邊的1404到1406號，分別埋葬13歲少女、30歲男子和61歲男性。

政府官員推測，當年墓穴沒有明確的標示，首位下葬的少女可能不小心被葬到1403號，所以其他往生者也「依序被葬錯。」對此，13歲少女的家屬證實在文傳利阿嬤的墓中挖到的玩具屬於少女，並表示，「只想趕快把妹妹的骨骸安置好。」

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