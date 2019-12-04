香港人反抗》反制美國淪徒勞 李怡：中共專制愚蠢無極限

李怡批評中國對美的反制徒勞，更直批中共專政「愚蠢無極限」。（圖翻攝自臉書 Yee Lee）

2019-12-04 19:57:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國壓倒性通過《香港人權與民主法案》後，中國以「暫停美艦、機赴港申請」、「制裁非政府組織」反制。專欄作家、《九十年代》雜誌總編輯李怡，引據中國明代軍書《武編》，諷刺這是「徒勞爾力」，更直批中共「專制」、「愚蠢無極限」。

據貼文內容，早年嚮往社會主義左傾，而後脫離左派時常批評中共的資深專欄作家、《九十年代》雜誌總編輯李怡，今（4）日批評中國針對美國《香港人權與民主法案》提出的「反制」，引中國明代軍書《武編》的句子道「射不入鐵，不如不發。射不入石，徒勞爾力」，不僅徒勞，更暴露了自己沒有反制能力的底牌。

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李怡以香港1967年左派暴動時期為例，中國外交部對英國發出48小時最後通牒，要求撤銷3份左派報紙的停刊令並釋放被捕人士，還聲稱，若不照辦，「英國政府必須對此承擔一切後果」。但最終中國只是動用紅衛兵在北京的英國代辦處放火，令香港左派十分失望。

李怡表示，如今中國對美國提出所謂的「反制」，竟然比紅衛兵燒英國代辦處更加「想不到」，令香港愛國人士大失所望外，除了徒勞以外，更是暴露自己沒有反制能力，且受制於人。

「中國此項反制究竟是懲罰美國還是懲罰香港？」李怡分析，美艦不能訪港，大可停泊在菲律賓或台灣，令他百思不解，至於制裁美國非政府組織，又是如何制裁？不發訪港簽證，還是以甚麼手段阻止他們關注香港事務？

李怡也直言，雖然中國外交部發言人稱「會根據形勢採取進一步必要行動」，但應該沒有任何「傻瓜」相信會有何「有效行動」。他說，反觀美國，縱使現在法案通過，要如何執行充滿「懸念」，讓中國對美「既有幻想，又有恐懼」，這是「弓滿不發」。

李怡解釋道，美國「弓滿不發」是「欲以巧勝人」的聰明做法，也是民主制度的程序造成；而中國「射不入鐵」是愚蠢做法，更是專制政體所造成。他也引用愛因斯坦名言「天才和愚蠢之間的區別就是天才是有極限的」，諷刺稱「宇宙和人類的愚蠢」是無極限的。

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