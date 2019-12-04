酸蓬佩奧像「祥林嫂」嘮叨 顏擇雅還原文意評中共「魯四老爺和狼」

中國外交部發言人華春瑩。（美聯社）

2019-12-04 13:24:38

〔即時新聞／綜合報導〕針對歐洲的5G建設，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2日呼籲歐洲勿讓中國科技公司控制國內5G基礎設施建設，更點名中國華為和中興等公司。對此，中共外交部發言人華春瑩3日喻為作家魯迅小說人物「祥林嫂」回擊。作家顏擇雅今日在臉書上分析，「祥林嫂」其實代表中國底層勞動者，不想在中國外交部眼中竟曲解成負面形象，她狠評，今日的中國共產黨員「讀再多魯迅也沒用」。

蓬佩奧表示，5G將觸及人們生活各層面，務必讓值得信賴的公司參與建設，更呼籲歐洲國家「不能把關鍵基礎設施控制權交給華為或中興等中國科技巨頭」，狂踩中國爭議痛腳，惹得對方暴怒，讓華春盈在3日特在例行記者會上開嗆，指蓬佩奧就像是魯迅短篇小說《祝福》中的主角「祥林嫂」，兩人滿嘴「嘮叨」同樣的話題，祥林嫂「嘮叨」著「無害的廢話」，蓬佩奧則「嘮叨」著「有毒的謊言」。

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華春盈曲解角色意義的說法讓顏擇雅公開解釋魯迅原意；她表示，魯迅寫祥林嫂，旨在激起讀者對「中國底層勞動者」的同情，今日中國「不知多少祥林嫂」的孩子死於毒奶粉、豆腐渣工程等社會問題下，但這些母親的呼救，若只能獲得中國官方的「打壓與監控」回應，是不是也只能如小說中角色以詰問控訴「一個人死了以後，究竟有沒有靈魂的？」有靈魂「那麼，也就有地獄了？」

顏擇雅分析，這些控訴華春瑩卻認定是「喋喋不休」、「無害的廢話」；她表示，在《祝福》中，誰對被社會逼得恐懼且失魂落魄的「祥林嫂」不抱持同情心？答案正是剝削、迫害她的「魯四老爺」和「吃掉她兒子的狼」；顏擇雅狠評，這兩者就是今日的中共，「這就是魯四老爺和狼組成的黨」。

魯迅的《祝福》在1924年首度發表，描述農村勞動婦女的困境；主角祥林嫂二度守寡、孩子遭惡狼吞噬，幾經顛沛後淪為乞丐，在年終鎮民忙著祭福神（即「祝福」）時飢寒交迫死在風雪中。

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