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澳門回歸20年 栗戰書稱：澳門人愛國愛澳是一國兩制基礎

澳門《基本法》20週年座談會上，人大委員長栗戰書表示，在澳門一國兩制的成功，正是澳門人堅持「愛國愛澳」的價值觀。（歐新社）

澳門《基本法》20週年座談會上，人大委員長栗戰書表示，在澳門一國兩制的成功，正是澳門人堅持「愛國愛澳」的價值觀。（歐新社）

2019-12-03 11:44:36

〔即時新聞／綜合報導〕為紀念澳門《基本法》實施20週年，中共今日（3日）在北京人民大會堂舉行座談會，中央領導高層包含人大委員長栗戰書、主掌港澳事務的國務院副總理韓正等皆出席，外界預料將對「一國兩制」發表的談話。栗戰書在會中表示，在澳門一國兩制的成功實踐，正是澳門人堅持「愛國愛澳」的價值觀，正確認識到「一國」與「兩制」的關係。

反送中期間，中共屢次強調香港一國兩制的重要，以及不可被挑戰，多次批評示威者缺乏「愛國愛港」的精神。因此，中央此次對另一個實施一國兩制的地區澳門發表的談話，也被當成外界觀察的指標。

根據《香港電台》報導，人大委員長栗戰書在座談會中表示，澳門《基本法》的成功實踐證明，只有在社會形成廣泛的「國家認同」下，才能全面實施《基本法》。

栗戰書說，澳門回歸20年來，全面貫徹《基本法》的各項規定，正確認識並妥善處理「一國」與「兩制」的關係，使一國兩制有效運行，能做到這點，其中一個特別重要的原因，是澳門人堅持愛國愛澳的價值觀，國家認同也在澳門社會擁有廣泛深厚的基礎。

栗戰書指出，維護國家主權、安全和發展利益，保持澳門長期繁榮穩定，是一國兩制和澳門《基本法》的宗旨，這兩者能夠相輔相成，且確實維護前者是保持後者的前提。

除了栗戰書、韓正，出席研討會的還包括中央外事辦主任楊潔篪、中央政法委書記郭聲琨、外交部部長王毅、公安部部長趙克志、港澳辦主任張曉明、香港和澳門中聯辦主任王志民和傅自應，全國人大憲法和法律委員會主任李飛、基本法委員會主任沈春耀，以及澳門行政長官崔世安等。

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