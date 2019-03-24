護航韓國瑜 國台辦批民進黨：不願面對一國兩制的成功

2019-03-24 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪港澳，獲「特殊待遇」，與香港、澳門中聯辦主任會面，引起輿論，總統蔡英文對此提醒中聯辦的特殊性，陸委會也建議韓國瑜出面說明行程。中國國台辦管轄的《中國台灣網》今（24）發文力挺韓國瑜，認為民進黨如此大力圍剿，是不願面對港澳一國兩制的成功。

國台辦旗下網路媒體《中國台灣網》以「民進黨為何如此挑剔韓國瑜的港澳行？不願面對港澳一國兩制實踐的成功？」為題，撰文評論韓國瑜這趟港澳行「無疑問是相當成功的，韓國瑜的喜悅之情也掛在臉上」，不但簽了採購合約，各種活動也都順利圓滿，拜會期間交流融洽。

該文批評，韓國瑜拚經濟的同時，台灣綠營加以政治解讀，挑剔批評，抹黑抹紅，酸言酸語，還有說人這是趟「特首見習之旅」，連陸委會也要韓進一步說明，以安民心。

內文引用香港中評社說法，稱民進黨不願面對20多年來港澳一國兩制的成功，不願讓韓國瑜看到港澳經濟繁榮、民生改善、政治穩定、社會和諧，更不願聽到韓國瑜肯定港澳發展進步。

《中國台灣網》指稱，台灣不少人對一國兩制有偏見，但港澳回歸後的發展是有目共睹的，「眼見為實，看了就知道。」

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