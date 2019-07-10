一國兩制發財？ 澳門拖21年最低時薪才漲8元

2019-07-10 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕「亞洲賭場」澳門的人均購買力平價（PPP）高居世界第2，但21年來最低時薪始終紋風不動，立法會8日以壓倒性票數，終於通過「僱員最低工資法案」微調2葡幣，從30葡幣（約新台幣116元）提升32葡幣（約新台幣124元），這也是澳門1999年主權移交中國後，第一次調高最低時薪，但換算下來連台幣8元都不到。澳門網友嘲諷，經過21年的漫長歷史，才挣到「2蚊」，還戲稱作為世界最有錢的城市，人均GDP8萬美元（約新台幣250萬），堪稱是國際笑話。台灣網友對比之下，驚呼124元的時薪，比台灣現行150元還要低，這種一國兩制下的「成功經驗」根本無法發大財。

根據《愛瞞日報》報導，澳門立法會8日在商界議員反對或棄權下，以24票贊成、2票反對通過全面最低工資法，法案建議調升澳門各行各業僱員的最低時薪，由30葡幣提升32葡幣，是21年來首度調升。商界議員大多以通膨、加重小企業成本為由反對，反對的議員葉兆佳表示，調升最低時薪會使物價上升，勞資雙方失去彈性，並稱澳門人「不是沒有最低工資就生存不下去」。

澳門史上最年輕的議員、28歲的蘇嘉豪反問，「如果將中小企業將大部分壓力歸咎最低工資、要被千夫所指，那助長租金飆升的人又該受到怎樣的批評？」同樣支持調升的議員梁孫旭則表示，法案是「遲來的公義」，他指當局早在1998年已立法要求保障最低工資，但時隔21年議會才開始討論，並反對調薪會造成通膨的說法，反問「不懂為何公務員加薪就不會通膨」。

相較澳門，香港則在今年將低最時薪調升到37.5港元（約新台幣145元），雖然比起台灣150元稍低，但也高出澳門許多。

澳門即將在8月25日選出新任澳門特首，不過僅由5735名澳門公民來選出344選委，也就是在總人口65萬人的澳門，僅有0.8％的澳門人有資格參予選舉過程。台灣網友認為，澳門人不僅無法按照自己的意願選出領導人，甚至連最基本的最低時薪也要拖21年才增加台幣8元，果真是一國兩制下「發大財」的最好示範。

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